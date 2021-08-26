Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor
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Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Kültür Sanat

Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor Bursalı fotoğraf sanatçısı, ünlü ressamların Bursa resimlerini, çizildikleri mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırarak, bire bir aynısının fotoğraflarını çekiyor.

Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor

BURSA - Bursalı fotoğraf sanatçısı, ünlü ressamların Bursa resimlerini, çizildikleri mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırarak, bire bir aynısının fotoğraflarını çekiyor.

Fotoğrafçı Neslihan Sağır Çetin, Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", Fransız ressam Jean Leon Gerome'nin "Prayer at The Sultans Tomb", İngiliz ressam John Frederick Lewis'in "Entrance to Tomb of Sultan Mehmet", Avusturyalı ressam Rudolf Ernst'in "The Beggar", Polonyalı ressam Stanislaw Chlebowski'nin "Turkish Lady Praying The Green Mosque" gibi daha pek çok ressamın Bursa konulu eserlerini fotoğraf karelerine yansıttı. Resimlerin aynısını canlandırabilmek için kostümler diktiren, çeşitli materyalleri antikacılardan bulan ya da marangozlara yaptıran ve resimlerdeki kişilere benzer modeller kullanarak deklanşöre basan Çetin'in "Resmimekan" adlı 50 fotoğraftan oluşan projesi 3 yılda tamamlandı. Çetin, tarihi resimlerin aynısını çekebilmek için aynı dönemin aynı kıyafetlerini giymiş mankenleri mekandaki aynı yere yerleştirerek, tarihi resimlerin bire bir aynısının fotoğrafını çekti.

Fotoğraf sanatıyla 15 yıldır uğraştığını ifade eden Neslihan Sağır Çetin, "Resmimekan" adlı projem, 2016 yılında Yeşil Cami'yi gezerken kaplumbağa terbiyecisi resminin burada yapıldığını öğrenmemle kafamda oluştu. Daha sonra resmin yapıldığı mekanda o dönem bulunan her şeyi tekrar canlandırarak fotoğraflarını çektim. Derken karşıma daha farklı resimler çıktı, Bursa'da çizilen tarihi resimlerin, yapıldığı mekanlarda aynı ortamı oluşturup fotoğraflarını çektim. 50 tane fotoğrafı 3 yıllık çalışma sonucunda çekmeyi başardım. Çektiğim bu resimleri, söz konusu ressamların ülkelerine götürüp sergi açmayı hedefliyorum. Bu projenin aynı zamanda kitabını yaptım. Daha basılmadı, yayınevi araştırıyorum. Bu kitap İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandı. İlerleyen dönemlerde projemin aynısını İstanbul'daki mekanlarda da yapmak istiyorum. Ayrıca belgeselini ve filmini çekmeyi planlıyorum. Proje kapsamında 50 fotoğraf çektim. Bu 3 yılımı aldı" dedi.

Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor
Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor
Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor
Dünyaca ünlü resimleri canlandırıp fotoğraflarını çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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