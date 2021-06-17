Dünyaca ünlü psikologlar, pandemi odaklı psikoloji derslerini çevrim içi verecek
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Dünyaca ünlü psikologlar, pandemi odaklı psikoloji derslerini çevrim içi verecek

Dünyaca ünlü psikologlar, pandemi odaklı psikoloji derslerini çevrim içi verecek
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Ruh Sağlığı Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası psikososyal kırılmaları onarmak için, dünyaca bilinen psikologlar Prof. Dr. Christopher Muran, Prof. Dr. Catherine Eubanks ve Prof. Dr. Paul Bloom ile ruh sağlığı uzmanlarını, çevrim içi eğitimlerde buluşturacak.

Ruh Sağlığı Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası psikososyal kırılmaları onarmak için, dünyaca bilinen psikologlar Prof. Dr. Christopher Muran, Prof. Dr. Catherine Eubanks ve Prof. Dr. Paul Bloom ile ruh sağlığı uzmanlarını, çevrim içi eğitimlerde buluşturacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplumun ve bireyin varoluşunu tehdit eden Kovid-19 benzeri salgınlar, afetler, savaşlar, terör ve göç gibi travmatik durumlarda, tıbbi olduğu kadar psikososyal mücadeleye de ihtiyaç duyuluyor.

Kovid-19'un travmatik etkilerinin psikolojik olarak uzun yıllar devam etmesi öngörülürken, psikososyal müdahaleleri etkili kılacak mekanizmalar ise ruh sağlığı uzmanları tarafından yürütülüyor.

Ruh Sağlığı Derneği, gelecekte insanları bekleyen kişisel ve toplumsal kırılmaların onarılması, acıların anlamlandırılması için birçok projeyi hayata geçirirken, İntiharla Mücadelede Danışmanlık Ağına Tutun (İ.M.D.A.T) projesiyle yakınlarını kaybeden, hastalanan, ekonomik kaygıları artan, ümidi kırılarak yaşam sevinci azalan birçok vatandaş için tüm illerde bulunan gönüllü meslektaşlarını eğitmeye devam ediyor.

Dernek, meslektaşlarının etkililiğini arttırmak ve güçlendirmek için koronavirüs sonrası süreçte pandeminin psikososyal kırılmalarını onaracak eğitimlerle ruh sağlığı uzmanlarını buluşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, 19 Haziran'da saat 17.00'de, Amerikalı klinik psikolog ve psikoterapi araştırmacısı Prof. Dr. Christopher Muran ile Prof. Dr. Catherine Eubanks tarafından "Terapötik İttifak, Kırılma ve Onarılma Eğitimi" düzenlenmesi planlanıyor. Kanadalı psikolog Prof. Dr. Paul Bloom tarafından 17 Temmuz saat 20.00'de de "Acı Çekmenin Hazzı ve Anlam Arayışı Eğitimi"nin verilmesi hedefleniyor.

Eğitimlere katılacak ruh sağlığı uzmanlarına sponsor desteği

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül, dünyaca ünlü değerli isimlerin vereceği eğitimlerin tüm meslektaşlarının ulaşması için çevrim içi yapılacağını belirtti.

Eğitimlerin normalde ücretli olduğunu kaydeden Akgül, "Bu önemli ve değerli eğitimlere katılıp topluma pozitif değer üretmek isteyen ruh sağlığı uzmanlarımıza söz verdik. Kimse geri kalmasın istiyoruz. 'Askıda eğitim' diyerek konuda toplumsal duyarlılığa sahip tüm vatandaşlarımızın meslektaşımızın eğitimine dilediği kadar sponsor olarak kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenlenecek eğitimler ve sponsorluk hakkında bilgilere "https://ruhsagligidernegi.org/askida-egitim/" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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