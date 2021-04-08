Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı
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Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı

İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL - Haberler | Güncel

Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı Gören dönüp bir daha baktı Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahilde güneşlenen inekleri görenler, bir daha baktı.

Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı

Gören dönüp bir daha baktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahilde güneşlenen inekleri görenler, bir daha baktı. İneklerin sahilde güneşlenmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Marmaris'te etkili olan fırtına ve yağmurlu havadan sonra yaz gününü aratmayan sıcak hava etkili oldu. Turunç Mahallesi'ndeki Kumlubük mevkiinde ise ineklerin deniz kenarında güneşlenmesi komik görüntüler oluşturdu. Onlarca inek, yazın iğne atsan yere düşmeyen plajda sere serpe yattı, güneşlendi. Bu manzarayı gören bir vatandaş ise cep telefonu ile o anları görüntülemeyi ihmal etmedi.

Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı
Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı
Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı
Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

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