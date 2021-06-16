Dünyaca ünlü plajdaki 83 yıllık batık gemi karaya çıkarıldı
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Dünyaca ünlü plajdaki 83 yıllık batık gemi karaya çıkarıldı

Dünyaca ünlü plajdaki 83 yıllık batık gemi karaya çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı 'Manissa' adlı kuru yük gemisinden geriye kalan 30 metrelik omurga kısmı, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinden karaya çıkarıldı.

Antalya'da 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı 'Manissa' adlı kuru yük gemisinden geriye kalan 30 metrelik omurga kısmı, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinden karaya çıkarıldı. 40 gün süren çalışmalarda iki büyük iş makinesi ve bir dalgıç ekibi görev aldı. Hummalı çalışmalar havadan drone ile de görüntülendi.

Antalya'da her gün binlerce kişinin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki Beach Park'ın bir kısmında 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı 'Manissa' adlı kuru yük gemisinden geriye kalan omurga kısmını karaya çıkarmak için 40 gün önce çalışmalara başlanmıştı. Yapılan çalışmalarda geminin omurga kısmının büyük bölümü iki büyük iş makinesi tarafından sahile çıkarıldı. Sahile 2 metre mesafede bulunan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki geminin parçalarının çıkarılması için bir dalgıç ekibi de su altından destek verdi. Karaya çıkarılan tonlarca ağırlığındaki parçalar önümüzdeki günlerde işçiler tarafından kesilerek parçalara ayrılacak. Daha sonra ise ayrılan parçalar kamyonlara yüklenerek sahilden alınacak. Yapılan çalışmalar havadan drone kamerası ile de görüntülendi.

"MAVİ BAYRAKLI PLAJIMIZDA OLMAMASI GEREKEN BİR GÖRÜNTÜYDÜ"

Geminin kalan parçalarının çıkarılması için 40 gündür çalıştıklarını belirten Aydın Emek, "Gemi 1938 yılında batıyor. Daha sonra kıyıya vuruyor. Çalışmalara başladığımız zaman kıyıda tehlike oluşturacak şekilde duruyordu. Kumu açtıkça daha da tehlikeli olduğunu gördük. Sonuna geldik. Son iki parçamız kaldı. Konyaaltı sahilini bu çirkinlikten kurtaracağız. Sahilimize ve Antalya'mıza hayırlı olsun. Mavi bayraklı plajımızda olmaması gereken bir görüntüydü. Biz de işin içerisine girince tehlikenin farkına vardık. Şu anda geminin burun kısmındayız. Toplam iki parçamız kaldı. Bugün ve yarın çıkaracağız. Sahilimiz tertemiz olacak. Ben adıma mutluyum. Büyük kepçeler çıkaracak, daha sonra kesilecek. Sonra da kamyonlara yüklenecek. İnsanlarımızı rahatsız etmeden çalışmaya çalışıyoruz" dedi.

"PLAJIN TAMAMININ KULLANILMASINA VESİLE OLACAK BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Geminin parçalanması için su altından destek veren dalgıç ekibinin sorumlusu Alim Tuğ ise, "Gemi 85 yıl önce batıyor. Türkiye'ye ilk buğday ithal eden geminin enkazı. Konyaaltı'nda bu bölgede uzun zamandır tehlike arz ediyordu. Yaklaşık 35-40 gündür çalışarak büyük bölümünü çıkardık. Plajın tamamının kullanılmasına vesile olacak bir çalışma içerisindeyiz" açıklamasını yaptı.

(Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz/İHA)

Dünyaca ünlü plajdaki 83 yıllık batık gemi karaya çıkarıldı
Dünyaca ünlü plajdaki 83 yıllık batık gemi karaya çıkarıldı
Dünyaca ünlü plajdaki 83 yıllık batık gemi karaya çıkarıldı
Dünyaca ünlü plajdaki 83 yıllık batık gemi karaya çıkarıldı
Dünyaca ünlü plajdaki 83 yıllık batık gemi karaya çıkarıldı
Dünyaca ünlü plajdaki 83 yıllık batık gemi karaya çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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