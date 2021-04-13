Dünyaca ünlü pizzacı alışverişini Eyüpsultan'da yaptı
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Dünyaca ünlü pizzacı alışverişini Eyüpsultan'da yaptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dünyaca ünlü pizzacı alışverişini Eyüpsultan'da yaptı

New York'ta 7 şubesi bulunan ve 'ABD'nin en başarılı göçmeni' ödülünü kazanan pizzacı Hakkı Akdeniz, Eyüpsultan'da kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı mağazadan alışveriş yaptı.

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New York'ta 7 şubesi bulunan ve 'ABD'nin en başarılı göçmeni' ödülünü kazanan pizzacı Hakkı Akdeniz, Eyüpsultan'da kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı mağazadan alışveriş yaptı. ABD'de yaşayan Hakkı Akdeniz, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alan El Emeği Ürünleri Satış Mağazasında üreten kadınlarla bir araya geldi. Ürünleri inceleyen Akdeniz, onlarca hediyelik ve dekoratif eşya satın aldı.

ABD'de pizza restoranları bulunan ve evsizlere yaptığı yardımlarla bilinen Hakkı Akdeniz, aynı zamanda Dünya Pizza Şampiyonluğunu da elinde bulunduruyor.  ABD'de yaşayan girişimci ve hayırsever Hakkı Akdeniz, İstanbul'da kadınların el emeği ile ürettiği ürünlerin yer aldığı mağazayı gezerek onlarca ürün satın aldı. Akdeniz, üretici ile tüketicinin buluşturulmasının önemine dikkat çekerken herkesi el emeği, göz nuru ile yapılan ürünleri almaya davet etti.

"ÜRÜNLERİ GÖRÜNCE ANNEM AKLIMA GELDİ"

Kadınların ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarının ve aile bütçelerine destek olmalarının önemine vurgu yapan Akdeniz, "Burada sergilenen ürünleri görünce annem aklıma geldi. Eskiden emek ile yapılan ürünlere daha çok değer verilirdi. El Emeği Ürünleri Satış Mağazalarının açılması çok güzel olmak ile bile sayılarının artmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Alışverişin sonunda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan tarihinin fotoğraf ve gravürlerle anlatıldığı kitabı Hakkı Akdeniz'e hediye etti. Akdeniz de kendilerini ağırlayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in daveti üzerine Eyüpsultan'a gelen Akdeniz'e, mağazadaki kadınlar da pizza figürlü yaş pasta ile sürpriz yaptı.


Dünyaca ünlü pizzacı alışverişini Eyüpsultan'da yaptı
Dünyaca ünlü pizzacı alışverişini Eyüpsultan'da yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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