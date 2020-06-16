Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinin benzeri Antalya'da
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Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinin benzeri Antalya'da

Antalya'nın çam ağaçları arasındaki doğal cazibe merkezi ParkFuntastic'e, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerinin görsel olarak benzeri yapıldı.

Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinin benzeri Antalya'da
16.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:51

Antalya'nın çam ağaçları arasındaki doğal cazibe merkezi ParkFuntastic'e, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerinin görsel olarak benzeri yapıldı.

Antalya'nın en geniş ormanlık alanlarına sahip Kepez Belediyesi, orman alanlarını halkın kullanımına kazandırırken, bir yandan da özel objelerle de cazibe merkezi haline getiriyor. Doğayla iç içe olan ve her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlayan ParkFuntastic'e, UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerinin görüntü olarak birebir aynısı inşa edildi. ParkFuntastic'teki çalışmaları inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Denizli'nin Pamukkale'sini de Antalya'ya ve Kepez'e getirdik" dedi.

Parka birbirinden güzel turizm objelerinin kazandırıldığını belirten Başkan Tütüncü, "Burası çam ormanlarının içerisinde, Antalya'nın girişinde, bizim eskiden Meşe Kapısı diye bildiğimiz fantastik parkımız. Parkımızda birbirinden güzel turizm objeleri var. Artık, Denizli'nin Pamukkale'sini de getirdik. Sadece Pamukkale'nin travertenleri değil, bunun yanında pek çok özel, nitelikli macera parkurlarından çok çeşitli oyun ünitelerine, her yaşa ve her ilgi grubuna hitap eden parkurlarla Fantastikpark bambaşka güzelliğe kavuştu" diye konuştu.

Kepez'e turist çekmek

Hedeflerinin Kepez'i turizm kenti Antalya'nın önemli bir cazibe noktası haline getirebilmek olduğuna değinen Başkan Tütüncü, " Eğer DokumaPark'ı bu kadar özenle yaptıysak, bunun altında Kepez'e turist çekmek var. Eğer Lyrboton Kome'yi yıllar sonra keşfettiysek ve orada şimdi farklı bir sergileme düzeni oluşturmaya çalışıyorsak, alternatif turizme özel bir nokta haline getirmeye çalışıyorsak, aslında Kepez'i Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden birisi yapmak var. İşte onun gibi Fantastikpark'ta yaptığımız bu yatırımlarda Pamukkale travertenleri, dağ kızağı, zipline, ters ev, çok çeşitli çocuk oyun alanları, gençlere yönelik yetişkinlere yönelik eğlence parkurları… Bütün bunlar Antalya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bölgemize gelmesi için var. Burada çok harika işletmeler var. Burada birbirinden keyifli ünitelerde çok ciddi manada güzel keyifli vakit geçirebileceğimiz bir ortam var" dedi.

Mis kokulu orman alanları Kepez'de

Antalya'nın önemli zenginliklerinden birinin de çam ormanları olduğunu belirten Başkan Tütüncü, "Şehirle dudak dudağa, son derece güzel, geniş, mis kokulu ormanlık alanlar var. Buraya ulaşımda çok rahat… Toplu taşıma araçları ve buraya kadar gelen raylı sistem var. Hafta sonları da burada üreticilerin kendi ürünlerini doğrudan pazara sundukları güzel bir köy pazarı var. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Köy Pazarı'nın yanında Sosyete Pazarı yapıyoruz" diye konuştu.

Kepez hizmetleriyle yarışıyor

"Antalya Kepez'i konuşuyor, Kepez'de hizmetleriyle ve projeleriyle kendisi ile yarışıyor." diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, Fantastikpark'ta o çok özel, çok nitelikli projelerden birisi… Ben Pamukkale'yi Antalya Kepez'e getirmiş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Fantastikparkı, bu birbirinden alımlı üniteleriyle birlikte hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bütün hemşehrilerimizi hafta sonlarında şehrin boğucu ortamından uzaklaşmak için Fantastikpark'a bekliyoruz" dedi.

ParkFuntastic Pamukkale travertenleri; 600 metrekare üzerine, 67 adet traverten inşa edildi. Çanak havuz sistemiyle yapılan travertenler, özel bir boyama sistemiyle beyazlatıldı. 400 ton su kapasiteli travertenler, devir daim yöntemiyle, her gün filtreleme ve klorlama sistemiyle temizleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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