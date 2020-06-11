Dünyaca ünlü Pamukkale'nin turizm yolu 28 yılın ardından yenilendi
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Dünyaca ünlü Pamukkale'nin turizm yolu 28 yılın ardından yenilendi

Travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale'de ki turizm yolu 28 yılın ardından yenilendi.

Dünyaca ünlü Pamukkale'nin turizm yolu 28 yılın ardından yenilendi
11.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:51

Travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale'de ki turizm yolu 28 yılın ardından yenilendi. Her yıl milyonlarca turistin geçtiği yolda üst yapı çalışması tamamlandı.

Denizli turizminin göz bebeği olan Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin1992 yılından itibaren kullandığı Pamukkale Örenyeri Güney Kapısı yoluna Pamukkale Belediyesi eli değdi. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurarak 1. derece arkeolojik sit alanı ve 1. derece doğal sit alanı olan bu bölge için resmi izinleri alan Pamukkale Belediyesi, çalışmalara başladı. Eski yol tamamen kazınırken, kumlama ve sıcak asfalt kaplaması yapılarak yol yenilendi. Bir bölümü aynı zamanda Kurtluca, Yeniköy ve Uzunpınar'a da ulaşım sağlayan 2 kilometre uzunluğunda 9 metre genişliğindeki yolda çalışmalar bir haftada tamamlandı.

"HEDEFİMİZ PAMUKKALE'YE YAKIŞIR HİZMETLER YAPMAK"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yılda 2,5 milyon turistin geçtiği yolun ilçeye yakışır hale getirildiğini belirtti. Yıllardan yaşanan sorunlara kalıcı çözüm ürettiklerini ifade eden Başkan Örki, "Yıllardır burada sorun yaşanıyordu. Bu soruna kalıcı çözüm için kolları sıvadık. Bölge sit alanında olduğundan birçok yerden izin alınarak çalışma başlatıldı. Bu konuda gerekli izinlerin alınmasını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çok teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz hemen çalışmalara başlayarak kısa sürede yolu yeni haline getirip hizmete sundu. Hedefimiz Pamukkale'ye yakışır hizmetler yapmak. Yenilenen turizm yolumuz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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