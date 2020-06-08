Dünyaca ünlü Pamukkale'den yaklaşık 400 kamyon çamur çıkartıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünyaca ünlü Pamukkale'den yaklaşık 400 kamyon çamur çıkartıldı

DENİZLİ(İHA) – UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan travertenleri ile ünlü Denizli Pamukkale'nin eteklerinde yer alan ve 'Kocaçukur' olarak adlandırılan bölgedeki gölette çamur temizlik çalışmaları tamamlandı.

Dünyaca ünlü Pamukkale'den yaklaşık 400 kamyon çamur çıkartıldı
08.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:13

DENİZLİ(İHA) – UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan travertenleri ile ünlü Denizli Pamukkale'nin eteklerinde yer alan ve 'Kocaçukur' olarak adlandırılan bölgedeki gölette çamur temizlik çalışmaları tamamlandı. 11 yıl aradan sonra Kocaçukur'daki gölet Pamukkale Belediyesi tarafından tertemiz hale getirildi. İçinden 400 kamyondan fazla çamur çıkarılan gölet yeni görüntüsü ile dikkat çekti.

Beyaz cennet Pamukkale'nin hemen eteğinde yer alan 20 bin metrekare büyüklüğündeki gölet Pamukkale Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları yapıldı. Aydın Bölge Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan yapılacak olan çalışmalarla ilgili gerekli izinleri alan Pamukkale Belediyesi, çalışmaların gölün temizlenmesi ile ilgili etabını tamamladı. En son 2009 yılında temizlenen ve travertenlerden gelen suyun oluşturduğu gölette yapılan çalışmalar sırasında yaklaşık 400 kamyondan fazla çamur çıkarıldı. Göletteki su boşaltıldığında içinde bulunan ördek, kaz ve balıklar farklı bir havuza alındı. Yaklaşık 1 hafta süren çalışmalar sonunda Kocaçukur'daki göletteki değişim fotoğraf karelerine yansıdı. Daha önce içinde oluşan çamur nedeniyle göletin rengi oldukça koyu görünürken, yapılan temizlik çalışmaları sonrası su doğal rengine döndü.

"Gölün çevresinde peyzaj ve havuz ile ilgili çalışmalarımız sürüyor"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bölgede çalışma yapmak için Aydın Bölge Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan izinli olarak yapıldığını hatırlattı. Başkan Örki, "Yıllardır çalışma yapılmadığı için göletin zemininde çamurlar birikmişti. Göldeki su boşaltılarak buradan 400 kamyondan fazla çamur çıkarıldı. Temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra göle yeniden su dolduruldu. Şimdi doğal haline döndü. Gölün çevresindeki peyzaj ve havuz ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu bölgede çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor Haber
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Haber
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
1 milyonluk hesabı kapanan Taha Duymaz'a bir darbe daha: Artık gücüm kalmadı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor
Kadınların fotoğraflarını gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şahıs aranıyor
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü
İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi, Trabzonspor favori olmayı sürdürdü
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu
Şirketleri batan kardeşler birbirine düştü! Mahir Rıfat'ı, Selman da Mahir'i vurdu
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum
2010/11 sezonu tartışmalarıyla ilgili Aziz Yıldırım'dan ilk yorum: Bu kargaşaya alet olmak istemiyorum
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Ali Koç Jose Sosa Rıza Çalımbay Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: Dünyaca ünlü Pamukkale'den yaklaşık 400 kamyon çamur çıkartıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 16:13:08. #1.14#
title