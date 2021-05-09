Dünyaca ünlü opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'a cinsel taciz suçlaması! 12.5 yıl hapsi isteniyor
Dünyaca ünlü opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'la ilgili taciz iddiası gündeme bomba gibi düştü. İtalya'da Accademia Chigiana'dan onur diploması alan, Devlet Senfoni Orkestrası şefi ve opera sanatçısı Yaşlıçam'ın evinde hizmetli olarak çalışan kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Hakkında dava açılan ve kendisine tuzak kurulduğunu belirten Yaşlıçam'ın 12.5 yıl hapsi isteniyor.
Devlet Senfoni Orkestrası şefi ve opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'ın, evinde hizmetli olarak çalışan kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Hakkında dava açılan opera sanatçısının, 12.5 yıl hapsi isteniyor.
"İŞSİZ KALMAKTAN KORKTUM"
Yaşlıçam'ın evinde çalışan Özlem Savut, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sabah'ın haberine göre Savut, odada temizlik yaptığı sırada tacize uğradığını ancak ilk olayda işsiz kalmaktan korktuğu için sustuğunu söyledi.
"ŞOFÖR BENİ KURTARDI"
İlerleyen günlerde tacizlerin boyutunun arttığını anlatan Savut, "Bir gün kollarımı tutarak zorla yatağa yatırdı. Çığlık atıp yardım istedim. Evin şoförü gelip beni kurtardı" dedi.
YAŞLICAM KENDİSİNE TUZAK KURULDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
Şoförüyle hizmetçisinin kendisine tuzak kurduğunu söyleyen Yaşlıçam hakkında cinsel taciz suçundan dava açıldı. Savcılık, 12.5 yıl hapis cezası talep etti.