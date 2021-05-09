Dünyaca ünlü opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'a cinsel taciz suçlaması! 12.5 yıl hapsi isteniyor

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Emin Güven Yaşlıçam'la ilgili taciz iddiası gündeme bomba gibi düştü. İtalya'da Accademia Chigiana'dan onur diploması alan, Devlet Senfoni Orkestrası şefi ve opera sanatçısı Yaşlıçam'ın evinde hizmetli olarak çalışan kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Hakkında dava açılan ve kendisine tuzak kurulduğunu belirten Yaşlıçam'ın 12.5 yıl hapsi isteniyor.