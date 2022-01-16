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Dünyaca ünlü müzisyenler "Masterclass" programıyla tecrübelerini paylaşıyor

Dünyaca ünlü müzisyenler
AA / İsa Toprak - Haberler | Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) sahnede eşlik ettiği dünyaca ünlü müzisyenler, "Masterclass" programları kapsamında orkestra sanatçılarıyla tecrübe paylaşımında bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) sahnede eşlik ettiği dünyaca ünlü müzisyenler, "Masterclass" programları kapsamında orkestra sanatçılarıyla tecrübe paylaşımında bulunuyor.

Geleceğin müzisyenlerine istihdam olanağı ve eğitimlerinde nitelikli bir devamlılık sağlamak amacıyla Ocak 2021'de kurulan CSO Akademi kapsamında müzisyenlerin orkestra tecrübesi kazanması ve yoğun oda müziği programlarıyla bu tecrübenin zenginleştirilmesi için eğitim programları gerçekleştiriliyor.

Akademi kapsamında sahnede eşlik ettiği dünyaca ünlü isimlerle konser dışında etkinlikler de gerçekleştiren CSO, orkestra sanatçıları için tecrübe ve bilgi aktarımının yapıldığı "Masterclass" programları düzenliyor.

Dönem stilleri, dinleme kültürü, prova disiplini, mental hazırlık gibi önemli başlıklar altında gerçekleştirilen "Masterclass" eğitimleri, geleceklerini en mükemmel şekilde inşa etmeleri için müzisyenlere önemli fırsatlar sunuyor.

Bugüne kadar şef ve keman sanatçısı Reinhard Goebel, fagot sanatçısı Mor Biron, piyanist Gülsin Onay gibi isimlerin katıldığı programın, ağırlanacak ünlü isimlerle gerçekleştirilmesine ve genç orkestra sanatçılarına bilgi aktarılmasına devam edilecek.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) sahnede eşlik ettiği dünyaca ünlü müzisyenler, "Masterclass" programları kapsamında orkestra sanatçılarıyla tecrübe paylaşımında bulunuyor.

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