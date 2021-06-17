Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!
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Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!
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Euro 2020'nin başlamasıyla birlikte merak edilen konulardan birisi dünyaca ünlü müslüman futbolcular kimlerdir konusu oldu. Peki, dünyada ünlü müslüman futbolcular kimlerdir? Hangi futbolcular müslümandır? Pogba müslüman mı? Mohamed Salah müslüman mı? Ronaldo müslüman mı? Messi müslüman mı? Karim Benzema müslüman mı?

Dünyadaki en ünlü müslüman futbolcular kimler sizler için araştırdık. Haberimizden en ünlü müslüman futbolcular listesine ulaşabilirsiniz. Özellikle Premier Lig'de, La Liga'da hangi müslüman futbolcular var merak ediliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ MÜSLÜMAN FUTBOLCULAR KİMLERDİR?

1- PAUL POGBA

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!

2- MAROUNAE FELLAİNİ

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!

3- MOHAMED SALAH

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!

4- KARİM BENZEMA

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!

5- GRANİT XHAKA

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!

6- EDİN DZEKO

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!

7- SADİO MANE

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!

8- FRANCK RİBERY

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!

9- SAMİ KHEDİRA

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!

10- NGOLO KANTE

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!

11- EDEN HAZARD

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!
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