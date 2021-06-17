Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!

Euro 2020'nin başlamasıyla birlikte merak edilen konulardan birisi dünyaca ünlü müslüman futbolcular kimlerdir konusu oldu. Peki, dünyada ünlü müslüman futbolcular kimlerdir? Hangi futbolcular müslümandır? Pogba müslüman mı? Mohamed Salah müslüman mı? Ronaldo müslüman mı? Messi müslüman mı? Karim Benzema müslüman mı?