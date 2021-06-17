Dünyaca ünlü Müslüman futbolcular kimlerdir? Müslüman olan futbolcular listesi!
Euro 2020'nin başlamasıyla birlikte merak edilen konulardan birisi dünyaca ünlü müslüman futbolcular kimlerdir konusu oldu. Peki, dünyada ünlü müslüman futbolcular kimlerdir? Hangi futbolcular müslümandır? Pogba müslüman mı? Mohamed Salah müslüman mı? Ronaldo müslüman mı? Messi müslüman mı? Karim Benzema müslüman mı?
Dünyadaki en ünlü müslüman futbolcular kimler sizler için araştırdık. Haberimizden en ünlü müslüman futbolcular listesine ulaşabilirsiniz. Özellikle Premier Lig'de, La Liga'da hangi müslüman futbolcular var merak ediliyor.
DÜNYACA ÜNLÜ MÜSLÜMAN FUTBOLCULAR KİMLERDİR?
1- PAUL POGBA
2- MAROUNAE FELLAİNİ
3- MOHAMED SALAH
4- KARİM BENZEMA
5- GRANİT XHAKA
6- EDİN DZEKO
7- SADİO MANE
8- FRANCK RİBERY
9- SAMİ KHEDİRA
10- NGOLO KANTE
11- EDEN HAZARD