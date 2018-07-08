Dünyaca Ünlü Modeli İstanbul'un Göbeğinde Taciz Eden Şüpheli Bulunamıyor

İstanbul'da havalimanına doğru gitmek için otobüse binen 29 yaşındaki Brezilyalı manken Angelica Lino De Carvalho, karşısında oturan 46 yaşındaki S.K.'nın kendisine bakarak tatmin olması üzerine şikayetçi oldu. S.K. hakkında cinsel tacizden dava açıldı.

KENDİSİNİ "KAŞINIYORDUM" DİYEREK SAVUNDU

Vücudunda sedef hastalığı olduğunu ileri süren S.K., bu nedenle kaşındığını ve yaptığı hareketin yanlış anlaşıldığını ileri sürdü. Mahkeme iddia edildiği gibi sedef hastalığının tespiti için S.K.'yi en yakın adi tıp kurumuna sevkini istese de 3 yıldır kendisine ulaşılamıyor.

FARK EDİNCE KAÇTI

İstanbul'a katalog çekimleri için gelen Brezilyalı manken Angelica Lino De Carvalho ülkesine gitmek üzere 6 Ağustos 2015'de Taksim'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için otobüse bindi. Brezilyalı manken cam kenarına oturdu. S.K. de çapraz koltukta cam kenarına oturdu. İddiaya göre, otobüs seyir halindeyken Brezilyalı manken S.K.'nın kendisinine bakarak tatmin olmaya çalıştığını fark etti. Durumu fark eder etmez ayağa kalkarak panikleyen Carvalho, otobüsün arka kısmına doğru kaçtı. 46 yaşındaki S.K ise oturduğu yerden kalkarak otobüste başka bir koltuğa oturdu. Panikleyen genç manken havalimanında polise durumu anlatarak S.K.'dan şikayetçi oldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Genç mankenin şikayeti üzerine savcılık talimatıyla emniyette ifade veren S.K., vücudunun çoğu yerinde iltihaplanma ve yaralar olduğunu söyleyerek," Benim sedef liken plonüs hastalığım vardır. Vücudumda ki bu iltihap ve yaralar sürekli kaşınmakta. Yolda giderken yine kaşımaya başladım. Hatta bir araya elimi pantolonumun içine sokarak bacak aramı kaşıdım. Benim çaprazımda oturan bayan şahıs otobüs muavininin yanına gitti. Muavin yanıma gelerek kimliğimi istedi ben de sorun çıkarmadan kimliğimi verdim. Yaptığım hareket tamamen hastalığımdan kaynaklanmaktadır. Hastalığım ile ilgili elimde rapor yok ama bir çok kez doktora gittim. Tedavim halen devam ediyor" diyerek suçlamaları reddetti.

"OTOBÜSÜN ARKA TARAFINA KAÇTI"

Angelica Lino De Carvalho'da ise şikayetçi olduğunu ifadesinde yenileyerek, "Ben otobüste cam kenarında oturuyordum. Erkek bir şahıs da benim çapraz tarafımda cam kenarında oturuyordu. Bu erkek şahıs bana bakarak kendisine dokunmaya ve kendisini okşamaya başladı. Yine bana bakarak sağ elini pantolonunu içine koyarak cinsel organını okşamaya ve m… yapmaya başladı. Ben de ayağa kalkarak kendisine baktım. Şahsı bu şekilde görünce otobüsün arka tarafına doğru kaçtım. Bu şahıs da otobüsün ön tarafına giderek arkadaşının yanına oturdu."

YAKALANIRSA HASTALIĞINA BAKILACAK

Emniyette işlemlerinin ardından şüpheli S.K., serbest kaldı. Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın sonunda S.K. için 'cinsel taciz' suçundan dava açıldı. Dava 2015 tarihinde açılmasına rağmen Konya'da yaşayan şüpheli S.K.'ye bir türlü ulaşılamadı. Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Ereğli asliye ceza mahkemesine 2017'de gönderdiği talimatta sanığın yakalanarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesini istedi. Ancak hakkında yakalama kararı bulunan S.K., Ereğli polisi tarafından bulunamadı. Bunun üzerine Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi 27 Şubat 2018'de yazdığı talimatta "Dosyamızın sanık ile birlikte en yakın Adli Tıp Kurumuna gönderilerek sanıktaki rahatsızlığın kasık bölgesinde (cinsel organı ve çevresinde) mevcut olup olmadığının ve bu rahatsızlığın kaşıntıya sebep olacak nitelikte bir hastalık olup olmadığı hususunda rapor düzenlenmesi istenerek, düzenlenecek olan rapor ve dosya aslımızın mahkememize gönderilmesi" ifadeleri yer aldı.