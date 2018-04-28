Dünyaca Ünlü Model, Uyuz Böcekleri Tarafından Yenerek Öldü
Bir zamanların ünlü model ve televizyon sunucusu Rebecca Zeni, kaldığı huzurevinde uyuz böcekleri tarafından canlı bir şekilde yenerek öldü.
93 yaşındaki New York doğumlu bir zamanların ünlü model ve televizyon sunucusu Rebecca Zeni, kaldığı huzur evinde köpeklerde ortaya çıkan uyuz böcekleri tarafından canlı bir şekilde yenerek öldü.
HUZUREVİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMADI
İddiaya göre sağlık yetkilileri insan vücuduna giren böcek türlerinin modelin yatağında türemeye başladıklarını ve ölümüne sebep olduklarını bildikleri halde huzurevi hakkında herhangi bir soruşturma açmadılar.
HUZUREVİ YETKİLİLERİ SORUMLULUĞU ÜSTLENMEDİ
2010 yılında bunama hastalığından dolayı kendisini huzurevine veren ailesi huzurevi hakkında davacı oldu. Huzurevi yetkilileri ise sağlık kurumu olmadıklarını ve bu yüzden olaydan sorumlu tutulamayacaklarını söyledi.
YORUMLAR (84)
-
Ölüm haberleri duyanlar faydalı vardır kıskançlık duygusunu azalır göğsünü ferahlanır zekasını geliştirir çünkü ölüm ibretliktir bunun mantık neresi ha derseniz şöyleki her mantıkla hareket edilmez istisna da edilir fakat hava görünmez bir atom parçasıdır bunun mantıkla bağdaşmayan bir şekilde hareket etmemektedir gördüğün gibi mantık yolu bir değildirCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
-
avrupa değil amerika orda elektrikle idam da varCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
allah kimseyi başkasına mühtaç etmesin.öldü kurtuldu.Cevap Yaz 21 Yayından Kaldır
-
Bu iş Türkiye de olsaydı açaba basına nasıl yansırdı. Avrupa olunca ses seda cıkmıyorCevap Yaz 18 4 Yayından Kaldır
-
Bunlar gibi ahlaksız görmedim fazla islamın adını kirleten şarlatanlar sırf adını herkese duyurmak için dünya menfaati için Allah için yaptıkları amel yok fazla haram helal Allah korkusu yok AMA HAYAT BİTTİĞİNDE ne ceblerindeki para ne sesleri nede putlaştırdıkları iki yüzlü ve kibirli suratları ONLARI ALLAHIN GAZABINDAN KURTARAMIYACAK tövbe edip Allaha itaat etmedikleri MÜDDETÇEoCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır