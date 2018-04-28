Dünyaca Ünlü Model, Uyuz Böcekleri Tarafından Yenerek Öldü

93 yaşındaki New York doğumlu bir zamanların ünlü model ve televizyon sunucusu Rebecca Zeni, kaldığı huzur evinde köpeklerde ortaya çıkan uyuz böcekleri tarafından canlı bir şekilde yenerek öldü.

HUZUREVİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMADI

İddiaya göre sağlık yetkilileri insan vücuduna giren böcek türlerinin modelin yatağında türemeye başladıklarını ve ölümüne sebep olduklarını bildikleri halde huzurevi hakkında herhangi bir soruşturma açmadılar.

HUZUREVİ YETKİLİLERİ SORUMLULUĞU ÜSTLENMEDİ

2010 yılında bunama hastalığından dolayı kendisini huzurevine veren ailesi huzurevi hakkında davacı oldu. Huzurevi yetkilileri ise sağlık kurumu olmadıklarını ve bu yüzden olaydan sorumlu tutulamayacaklarını söyledi.