Dünyaca Ünlü Model Chrissy Teigen'ın Bebeğini Emzirme Pozu Sosyal Medyada Olay Oldu

Dünyaca ünlü modelChrissy Teigen, kısa süre önce ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel yıldız hayatıyla ilgili her ayrıntıyı paylaşmasıyla biliniyor. Teigen, bebeği Miles ile birlikte kızının oyuncak bebeğini de emzirirken çekilen pozunu "Luna oyuncak bebeğini de emzirmemi istedi. Sanırım şimdi ikizlerim var" mesajıyla birlikte paylaştı.

POZU SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

32 yaşındaki seksi model Teigen, Miles adını verdiği bebeğini emzirirken kızı Luna da annesinden oyuncak bebeğini emzirmesini de istedi. Teigen de onu kırmayıp oyuncak bebeği emzirir gibi yaptı. O sırada çekilen pozunu da sosyal medyada paylaştı. Fakat bu poz Teigen'in bazı takipçilerini çok kızdırdı.

"BU GÖRÜNTÜDEN HOŞLANMIYORUZ"

Bir başka takipçisi de "Çocuk doğurmak, cinsellik doğal şeyler. Ama bu benim Chrissy Teigen ya da başka ünlüleri bebek emzirirken ya da banyo yaparken görmekten hoşlandığım anlamına gelmiyor" diye yazdı.

OLUMLU YORUMLAR DA ALDI

Ağırlıklı olarak hayranlarından esprili karşılıklar alan Teigen'in bir takipçisi, ünlü modelin herkes gibi günlük hayatıyla ilgili paylaşımlar yaptığını belirterek "Yemek pişirirken, oyun oynarken, köpekle oynarken vesaire. Sen sadece bebeğini emziriyorsun. Ne büyük iş" yorumu yaptı.

"İNSANLARIN YAŞAMLARINA KARIŞMIYORUM" DİYE KARŞILIK VERDİ

Teigen de bu eleştirilere "Ben de sonu gelmeyen havuz pozlarını, Coachella Festivali selfie'lerini umursamıyorum. Ama insanların yaşamlarına karışmıyorum" diye yanıt verdi.