Dünyaca ünlü modacı, PUBG Mobile için kıyafet tasarlayacak!

Günümüzün en popüler mobil oyunları arasında yer alan PUBG Mobile, dünyaca ünlü moda tasarımcısı Julien Fournié ile işbirliği yaptığını açıkladı.

Gerçekleştirdiği ilgi çekici işbirlikleri ile oyunculara klasik bir Battle Royale deneyiminden fazlasını sunan PUBG Mobile, bu kez de moda dünyasına adım attı. Sevilen oyun, ünlü Fransız modacı Julien Fournié ve kendi adını taşıyan moda eviyle yaptığı iş birliğini duyurdu.

Paris Moda Haftası'nda resmi olarak duyurulan birliktelik, PUBG Mobile'ın böyle bir markayla yaptığı ilk iş birliği olarak öne çıkıyor. Yaratıcılık, inovasyon ve geleneksel işçiliğe odaklanan bir moda anlayışına sahip olan Fournié, fenomen Battle Royale oyunu için çok özel tasarımlara imza atacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ünlü modacı, "PUBG MOBILE ile çalışmak benim için bir rüyanın gerçekleşmesi anlamına geliyor. Sadece gezegendeki lider mobil oyunlar arasında yer alması değil, beş kıtadan milyonlarca oyuncunun başka bir boyutu birlikte keşfetmeleri, zorluklarla birlikte karşılaşıp, birlikte gelişmeleri de benim için önemliydi" ifadelerini kullandı.

Dünyada sadece 15 tane bulunan ve kişiye özel tasarımlar üreten "Haute Couture" ile PUBG Mobile'ın ortak noktasının cesaret olduğunu söyleyen Fournié, "Oyuncuların onlar için ürettiklerimizi görmelerini heyecanla bekliyorum!" dedi.

PUBG Mobile ile dünyaca ünlü Fransız modacı Fournié arasındaki bu özel işbirliği, oyuncuları birbirinden harika içeriklerle buluşturacak. Birlikteliğe dair diğer detayların önümüzdeki aylarda açıklanacağı bildirildi. Sevilen Battle Royale oyununu ücretsiz olarak App Store ve Google Play'den indirebilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo