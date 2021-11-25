Dünyaca ünlü mobilya devi, ürünlerinin tanıtımı için emlak işine girdiIKEA'dan Tokyo'nun kalbinde kiralık daire: Mobilyalı aylık 10 lira - Haberler
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Dünyaca ünlü mobilya devi, ürünlerinin tanıtımı için emlak işine girdiIKEA'dan Tokyo'nun kalbinde kiralık daire: Mobilyalı aylık 10 lira

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Haberler | Güncel

- Dünyaca ünlü mobilya devi, ürünlerinin tanıtımı için emlak işine girdi IKEA'dan Tokyo'nun kalbinde kiralık daire: Mobilyalı aylık 10 lira Dünyaca ünlü mobilya üreticisi IKEA, çok amaçlı ürünlerini tanıtmak üzere Japonya'da dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.

- Dünyaca ünlü mobilya devi, ürünlerinin tanıtımı için emlak işine girdi

IKEA'dan Tokyo'nun kalbinde kiralık daire: Mobilyalı aylık 10 lira

TOKYO - Dünyaca ünlü mobilya üreticisi IKEA, çok amaçlı ürünlerini tanıtmak üzere Japonya'da dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. Firma, kendi ürünleri ile donattığı Tokyo'nun kalbindeki bir apartman dairesini aylık 10 liraya kiraya çıkardı.

İsveç merkezli dünyaca ünlü mobilya ve ev eşyaları üreticisi IKEA, çok amaçlı ürünlerinin tanıtımını yapmak üzere dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. Başkent Tokyo'nun en pahalı semtlerinden biri olan Shinjuku'da bulunan 10 metrekarelik bir daireyi kendi ürünleriyle donatan firma, daireyi aylık 99 yen (10 Türk Lirası) fiyatla kiraya vereceğini duyurdu. "Tiny Homes (Küçük Ev)" projesi kapsamında hayata geçirilen kampanyanın, firmanın çok amaçlı ürünlerinin dar alanlarda dahi konforlu bir yaşam sunabildiğine dikkat çekmeyi hedeflediği belirtildi.

İçinde yok yok

Yatak odası şeklinde kullanılan bir asma kata sahip dairenin giriş katında mutfak, çamaşır makinesi alanı, banyo ve tuvaletin olduğu firma tarafından paylaşılan görsellere yansırken, kiracı adaylarının 3 Aralık'a kadar başvuru yapabileceği ifade edildi. Evi kiralamaya hak kazanacak şanslı kişi, dairede 2023'e kadar yaşayabilecek.

Dünyaca ünlü mobilya devi, ürünlerinin tanıtımı için emlak işine girdiIKEA'dan Tokyo'nun kalbinde kiralık daire: Mobilyalı aylık 10 lira

Dünyaca ünlü mobilya devi, ürünlerinin tanıtımı için emlak işine girdiIKEA'dan Tokyo'nun kalbinde kiralık daire: Mobilyalı aylık 10 lira

Dünyaca ünlü mobilya devi, ürünlerinin tanıtımı için emlak işine girdiIKEA'dan Tokyo'nun kalbinde kiralık daire: Mobilyalı aylık 10 lira

Dünyaca ünlü mobilya devi, ürünlerinin tanıtımı için emlak işine girdiIKEA'dan Tokyo'nun kalbinde kiralık daire: Mobilyalı aylık 10 lira

Dünyaca ünlü mobilya devi, ürünlerinin tanıtımı için emlak işine girdiIKEA'dan Tokyo'nun kalbinde kiralık daire: Mobilyalı aylık 10 lira

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İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Son Dakika Haberleri

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