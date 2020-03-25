Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki yoğunluğa polisten 'Korona' uyarısı
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Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Polis

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki yoğunluğa polisten 'Korona' uyarısı

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki yoğunluğa polisten 'Korona' uyarısı Antalya'da 'Evde kal' uyarısını dikkate almayan vatandaşların adresi Konyaaltı Sahili oldu Antalya'da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşlar dünyaca ünlü...

25.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:41
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki yoğunluğa polisten 'Korona' uyarısı

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki yoğunluğa polisten 'Korona' uyarısı

Antalya'da 'Evde kal' uyarısını dikkate almayan vatandaşların adresi Konyaaltı Sahili oldu

ANTALYA - Antalya'da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yoğunluk oluşturdu. Polis ekip araçlarından korona virüse karşı vatandaşları sosyal mesafe ve evden çıkmamaları noktasında anonslarla uyardı. Yunus timleri ise sahile inip hem uyarı yaptı hem de vatandaşlara kolonya ikram etti.

Korona virüsün yayılmasını önlemek için 'evde kal' uyarıları yapılırken, dışarıya çıkan vatandaşlar için ise sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiği belirtildi.

Antalya'da 'evde kal' uyarılarına rağmen bir çok vatandaş, sıcak havayı fırsat bilerek, parklara ve sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının da 18 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, Konyaaltı Sahiline gelen yerli ve yabancı vatandaşların çoğunluğu spor yaparken, bazıları da banklara ve çimlere oturdu. Bazı vatandaşlar yüzmeyi tercih ederken, bazıları ise oturdukları çimlerin üzerinde piknik yaptı.

Önce uyardı, sonra kolonya verdi

Polis ekipleri araçlarıyla, sahildeki vatandaşlara anonsla uyarı yaptı. Yapılan anonsta, "Değerli vatandaşlarımız evlerinizde kalmanızı sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" denildi.

Yunus timleri ise önce banklarda kalabalık şekilde oturanları, daha sonra sahilde bir metre kuralına uymayan vatandaşları uyardı. Uyarıların ardından Yunus timleri vatandaşlara teşekkür edip, kolonya ikram etti.

"Polislerin uygulaması güzel"

Sahilde oturan 62 yaşındaki Ümit Timuçin isimli vatandaş, polisin yaptığı uyarıları desteklediğini belirterek, "Kafeler kapandığı için insanlar hava almak için sahile geliyorlar. Belirli aralıklarla oturuyorlar. Bende kısa süre kalıp ayrılacağım. Ev işlerinde hanıma yardım ediyorum. Polisler sürekli sahilde uyarı yapıyor. Polisin uyarması güzel oldu" dedi.

Diğer yandan Konyaaltı Sahili'nin yoğunluğu havadan görüntülendi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki yoğunluğa polisten 'Korona' uyarısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki yoğunluğa polisten 'Korona' uyarısı

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