Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde tarihi sessizlik ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokak hayvanları ile martılara kaldı.

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokak hayvanları ile martılara kaldı.

Konyaaltı Sahili, sokağa çıkma yasağıyla birlikte tarihinin en sessiz günlerinden birini yaşadı. Yaz aylarında binlerce insanın denize girip güneşlendiği sahil şeridi, sessizliğe büründü. Polislerin yaya olarak devriye gezdiği sahil şeridini, sokak hayvanları mesken tuttu. Martılar da Bağaçay'ın denizle buluştuğu noktayı doldurdu.

MEYDAN KEDİLERE EMANETAntalya'nın en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı'nda ise sadece kumrular ve kediler görüldü.Belediye ekipleri tarafından meydana bırakılan mamaları yiyen kumruları, kedilerin uzaktan izlemesi hoş anlar yaşattı.

Kedilerin de kentin simgesi Yivli Minare silüeti altında güneşlenmeleri objektiflere yansıdı.

Kaynak: DHA