Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde Sahil Güvenlik, polis ve zabıtadan maske denetimi Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde, sokağa çıkmalarına 6 saatliğine izin verilen çocuklar ve aileleriyle doldu taştı.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde, sokağa çıkmalarına 6 saatliğine izin verilen çocuklar ve aileleriyle doldu taştı. Sosyal mesafe kuralına zaman zaman uyulmayan sahilde, polis, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri kalabalığı maske takmaları konusunda uyardı.

Turizm kenti Antalya'da yeni korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle yine Konyaaltı sahiline akın etti. Saatin 14.00'a gelmesiyle çocuklar aileleriyle birlikte dışarı çıktı. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu kentte çocukların büyük çoğunluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline geldi. Sahilim hem yeşil hem de kıyı kesiminde yoğunluk oluştu. Bazı çocuklar bisiklet sürdü, paten kaydı. Varyant falezler altına inen çocuklar ise tehlikeye aldırmadan kayalar üzerinden atladı. Bazı çocukların aileleriyle denize girdiği görüldü. Ebeveynler sahilde kahvaltı yapıp sohbet ederken, çocuklar ise arkadaşlarıyla güzel havanın tadını çıkardı. Halk plajı bölümünde zaman zaman sosyal mesafenin ihlal edildiği görüldü. Ücretli plajların sakin, halk bölümlerinin yoğun olduğu dikkatlerden kaçmadı. Sahile gelen aile ve çocukların büyük bölümünün maskelerini taktıkları, takmayanların da denetim başladıktan sonra takmaya başladıkları gözlemlendi. Yoğunluk sebebiyle bölgede, polis ve sahil güvenlik ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

"Maske denetimi"

Polis kalabalığın arasına girerek vatandaşları "Sosyal mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım" diye uyardı. Uyarılarla birlikte herkesin maske taktığı görüldü. Bir çok kişi etkinliklerine maske ile devam etti, maske ile güneşlendi. Polis şüpheli gördüğü kişilere kimlik sorgulaması da yaptı.

"Arkadaşlarımla geldim"

15 yaşındaki Ömer Yalçınkaya, birkaç saatliğine de olsa dışarı çıkmanın güzel olduğunu söyledi. Arkadaşlarıyla denize geldiğini belirten Yalçınkaya, ne kadar yüksek olsa da kayalardan atlamanın güzel olduğunu dile getirdi.

"Çocuklar deniz istedi"

Yasin Karakaya 2,5 aydır evde olduğunu ifade ederek, "Bugün çocuklarımızı denize getirdim izin olduğu için. Çocuklar evde bunalmıştı. Havada iyi olduğu için bu isteklerini kırmadım" dedi.

10 yaşındaki Damlasu Karakaya ise, " Evde çok sıkılmıştım. Ailemden denize gitmek istediğimi söyledim. İznimizde var çok mutluyum. Bu yıl ilk kez yüzeceğim ve sezonu açacağım" diye konuştu.

"Herkes maske takmaya başladı"

Güvenlik güçleri geldikten sonra herkesin maske takmaya başladığını ifade eden Hasan Çekirdekli " Balıkesir'den Antalya'ya geldim. Bu şehri seviyorum ama bazı yerlerde denetimler eksik. Şuanda güvenlik güçleri gelince maske takmaya başladı. Bende ıslak mendilden maske yaptım, sorun olmasın diye "dedi.

"Sahilde maske takmak zor değil"

Seyahat izninin kalmasıyla İstanbul'dan Antalya'ya tatile geldiğini belirten Berniz Güven, " Sıcak havalarda bu denetimi umursamayacaklar. Otobüsler bile çok yoğun. Açık havada maske takılması iyi değil. Takıyorum ama bu havada zor değil. Denetim geçince herkes maskeyi çıkarıyor. Maske ile güneşlenmek zor. O nedenle güneşlenmiyorum."diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA