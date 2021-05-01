Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
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Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı

Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, 17 günlük tam kapanmanın 2'nci gününde kısıtlamadan muaf turistlerle doldu.

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, 17 günlük tam kapanmanın 2'nci gününde kısıtlamadan muaf turistlerle doldu. 

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın 2'nci gününde de Antalya'da kurallara uyuldu. Kentin boş kalan ana yolları ve caddelerinde polis ekipleri, kontrol noktalarında denetim yaptı. Kısıtlamadan muaf olanların kimlik ve izin kontrolü sırasında, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 20 derece, nem oranının ise yüzde 50'yi bulduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de kısıtlamadan muaf turistlere kaldı. Kimi sahilde güneşlenirken kimi ise denize girerek, Akdeniz'in keyfini sürdü.


Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı
Konyaaltı Sahili, turistlere kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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