Dünyaca ünlü kırmızı su, artık kurbağa yavrularının
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Dünyaca ünlü kırmızı su, artık kurbağa yavrularının

Dünyaca ünlü kırmızı su, artık kurbağa yavrularının
07.05.2020 20:07 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:09

Dünyaca ünlü kırmızı su, artık kurbağa yavrularının -Binlerce turistin şifa aradığı 'kırmızı su havuzu' kurbağalarla doldu -Yüzlerce ziyaretçinin akın ettiği şifalı su kurbağalara emanet Denizli'de turizm sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Karahayit bomboş kaldı.

Dünyaca ünlü kırmızı su, artık kurbağa yavrularının

-Binlerce turistin şifa aradığı 'kırmızı su havuzu' kurbağalarla doldu

-Yüzlerce ziyaretçinin akın ettiği şifalı su kurbağalara emanet

DENİZLİ - Denizli'de turizm sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Karahayit bomboş kaldı. Turistlerin ve romatizma hastalarının uğrak noktası olduğu ve şifalı olduğu inanılan kırmızı suyun havuzları, şifa bulmak için gelenlerle değil kurbağa yavruları ile doldu.

Pamukkale travertenlerinin ardından turistlerin en çok ziyaret ettiği nokta olan Karahayit, korona virüs nedeniyle bomboş kaldı. Kırmızı su olarak bilinen ve yer altından yüzeye 60 dereceye varan sıcaklıkla çıkan suyun etrafında Pamukkale andıran kırmızı travertenler bir hayli dikkat çekiyor. Sıcak suyun yanında bulunan havuzlarda bulunan çamurlar ise romatizmal hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Aynı zamanda içilebilen suyun Pamukkale kaplıcalarıyla aynı etkiyi göstermesi ve sindirim sistemi, mide, karaciğer, bağırsak ve safra yolu enfeksiyonları gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan kırmızı su, korona virüsün turizme olan engelinden dolayı adeta terk edilmiş alana döndü. Onlarca insanın girdiği havuzlar ise artık kurbağa yavrularına kaldı.

"Faydalı bir suyumuz var"

Yüzlerce kurbağa yavrusunun şifa olarak vatandaşların kullandığı çamur havuzlarında bulunması dikkatlerden kaçmadı. İçinde bulunan minarelerden dolayı birçok rahatsızlığa iyi geldiğini belirten esnaf Uğur Korkmaz, "Kırmızı su bu bölgede çıkan kaynak su. İçindeki minarelerden bakımından şifalı ve faydalı. Romatizma, siyatik, kireçlenme ve eklem ağrılarına iyi gelen bir su. Gerçekten çok faydası olan bir sudur. Gelen misafirlerimiz, bize söylüyorlar zaten, çok şifa bulduklarını, çok iyi geldiğini söylüyorlar. Faydalı bir suyumuz var. 55-60 derece sıcaklık aralığında kaynak suyu" dedi.

"Virüsten dolayı kurbağa yavruları türedi"

Korona virüsün turizme olan darbesinden dolayı yerli ve yabancı turistin bölgeye gelmediğini kaydeden esnaf Ziya Karataş, ziyaretçilerinin uğramamasından dolayı kurbağa yavrularının havuza dolduğunu belirterek esnaf Karataş, "Buraya gelen vatandaşlarımız, orada ayaklarını suya koyuyorlar, menüsküs için iyidir. Ağrılara iyi gelir. Çamuru bir yerde yara varsa orası için kullanılır. Oranın suyu güzeldir. Dünyaca ünlü kırmızı su ama şu anda virüsten dolayı ne yabancı turistimiz ne de yerli turistimiz gelmiyor. Virüsten dolayı kurbağa yavruları türedi. Kimse olmadığından dolayı havuz temizlenmiyor. Kurbağa olur normal ama sezon normale döndüğü zaman oralar temizlenecek, ilaçlanacak. Tekrar doldurulacak, vatandaş tekrar havuza girecek" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü kırmızı su, artık kurbağa yavrularının

Kaynak: İHA

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