Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz, kum ve güneş keyfi
16.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:49
Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.
Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.
İlçede beş gündür aralıklarla etkili olan kuvvetli yağışın ardından ılık havayı fırsat bilenler denize girdi.
Yazdan kalma günlerin keyfini çıkaranlar güneşli havada doyasıya eğlendi.
Bazı kişiler sahilde yürüyüş yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci