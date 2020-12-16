Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz, kum ve güneş keyfi
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Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz, kum ve güneş keyfi

16.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:49

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcileri ağırlamaya devam ediyor.

İlçede beş gündür aralıklarla etkili olan kuvvetli yağışın ardından ılık havayı fırsat bilenler denize girdi.

Yazdan kalma günlerin keyfini çıkaranlar güneşli havada doyasıya eğlendi.

Bazı kişiler sahilde yürüyüş yaptı.

Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz, kum ve güneş keyfi
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz, kum ve güneş keyfi
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz, kum ve güneş keyfi
Dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda deniz, kum ve güneş keyfi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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