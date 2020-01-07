Dünyaca ünlü Kaputaj Plajı, kış manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor

07.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:13

Antalya'da turkuaz rengi suyuyla dünyaca üne sahip Kaputaj Plajı, kış mevsiminde de manzarasıyla görenleri etkiliyor.

Kaş ilçesinde bulunan, dağlardan gelip yer altından akan suyun, deniz kıyısında kumlar arasından süzülmesi nedeniyle genellikle serin olan kanyon ağzı plajı Kaputaj'a, kara yolundan 187 basamak inilerek ulaşılıyor.

Eşsiz denizi ve kumsalıyla dünyaca ünlü plaj, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Yazın yüzmek ve güneşlenmek isteyenlerin uğrak yerleri arasında bulunan plaj, kışın da ayrı güzelliğiyle dikkati çekiyor. Yol kenarına araçlarını park edip manzarayı seyreden sürücü ve yolcular, fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.

2019'un da gözde plajlarından oldu

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 2019'da turizm açısından yoğunluk yaşandığını belirtti.

Özellikle Kaputaj Plajı'nda yaz döneminde ciddi yoğunluk oluştuğuna dikkati çeken Ulutaş, "Burası, geçen yıl ilçemizin misafirlerinin önemli uğrak noktasıydı. Plajı dolduran tatilciler, muhteşem doğa manzarası eşliğinde, mavinin her tonunu barındıran serin suya girerek deniz keyfi yaşadı." dedi.

Ulutaş, ilçeye ve plaja ilginin bu yıl da devam edeceğine inandığını kaydetti.

Kaputaj Plajı'nı kara yolundan seyreden Serkan Peynirci de manzaraya hayran kaldığını söyledi.

Plajın ününün çoktan sınırları aştığını ifade eden Peynirci, "Burası doğa harikası bir yer. Sadece sıkıntısı otopark. Yazın çok yoğun olduğu için araç parkları nedeniyle yolda sıkıntı yaşanabiliyor. İnsanlar kışın denize girmeseler bile seyretmek için buraya geliyor. Herkesi eşsiz güzellikteki bu plajı görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Adnan Kayalı, plajın önünden her geçtiğinde gördüğü güzelliğin kendisine mutluluk verdiğini dile getirdi.

Betül Demirci ise yazın Kaputaj Plajı'nda yüzüp güneşlenmek için sabırsızlandığını kaydetti.

Kaynak: AA