Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi
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Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi

Kuşadası'nın dünyaca ünlü "Kadınlar Denizi Plajı"nı da kapsayan sahil bandı Kuşadası Belediyesi ile işbirliği içinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekiplerince yenilendi.

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı sahil bandı yenilendi
07.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:02

Kuşadası'nın dünyaca ünlü "Kadınlar Denizi Plajı"nı da kapsayan sahil bandı Kuşadası Belediyesi ile işbirliği içinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekiplerince yenilendi. Yapılan çalışmalar kapsamında 4 bin 500 metrekare parke taşı, 580 metrekare andezit küp taşı döşendi.

Kadınlar Denizi'nde inceleme yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Uluslararası bir marka olan Kadınlar Denizi Plajımız yerli ve yabancı turistlerimiz için cazibe merkezlerimizden biri haline geldi " dedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ömer Günel, "Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığımız ekipleri tarafından Kadınlar Denizi Plajımızın trafiğe kapalı yaya yolunun, alt ve üst yapısı yeniledi. 4500 metrekare parke taşı ve 580 metrekare andezit küp taşının döşendiği alanda yağmur suyu drenaj ve mazgallarımız ile beraber aydınlatma direklerimiz de yenilendi. Bu çalışmalar sonucu Kadınlar Denizi Plajımız modern ve Kuşadası'na yakışan bir görünüme sahip oldu. Kadınlar Plajı, Yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezlerinden biri olarak yeniden canlanacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na şehrimize verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Oluşturulan güç birliğinden Kuşadası kazanıyor. 30 yıldır hizmet alamayan kentimiz tesis edilen güç birliği ile güçleniyor yeniden yapılanıyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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