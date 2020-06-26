Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı'nda sosyal mesafeli deniz, kum ve güneş keyfi Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı'nda sosyal mesafeli deniz, kum ve güneş keyfi Türkiye'nin önemli turizmi merkezlerinden Kuşadası'nda iç turizm piyasası giderek hareketleniyor.

Dünyaca ünlü Kadınlar Plajı'nda sosyal mesafeli deniz, kum ve güneş keyfi

AYDIN - Türkiye'nin önemli turizmi merkezlerinden Kuşadası'nda iç turizm piyasası giderek hareketleniyor. Koronavirüs salgınından sonra alınan tedbirler nedeniyle en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde yaşanan hareketliliğin ardından Kuşadası'nda hafta içi deniz, kum ve güneş keyfi yaşandı. Denize giren ve güneşlenenlerin sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Kuşadası'nda hava sıcaklığı bugün 35 dereceyi aşarken, deniz suyu sıcaklığı da 23 dereceye ulaştı. Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havayı fırsat bilenler, plajlara akın etti. En çok tercih edilen yer ise, Kuşadası'nın dünyaca ünlü Kadınlar Plajı oldu. Plajı dolduranlar deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Genel olarak sosyal mesafe tedbirlerine uyulan plajda, vatandaşların bazıları 1,5 metre arayla konulan şezlonglarda güneşlendi.

Kaynak: İHA