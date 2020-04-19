Dünyaca ünlü isimler sağlık çalışanları için 8 saatlik konser verdi: 120 milyondan fazla bağış Dünyaca ünlü isimler sağlık çalışanları için 8 saatlik konser verdi: 120 milyondan fazla bağış toplandı.

Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede görev yapan, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarını kutlamak için düzenlenen programda sahne aldı.

Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle ABD'li şarkıcı Lady Gaga öncülüğünde düzenlenen "One World: Together At Home" (Tek dünya: Hep birlikte evde) programı, sekiz saat süren aralıksız konserde yıldızları ağırladı. Euronews.com'da Görüntüle