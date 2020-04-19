Dünyaca ünlü isimler, sağlık çalışanları için 8 saatlik konsere katıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dünyaca ünlü isimler, sağlık çalışanları için 8 saatlik konsere katıldı - Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, Andrea Bocelli, Celine Dion, Lady Gaga, Güncel

Dünyaca ünlü isimler, sağlık çalışanları için 8 saatlik konsere katıldı

Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarını kutlamak için düzenlenen programda sahne aldı.

19.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:14
Dünyaca ünlü isimler, sağlık çalışanları için 8 saatlik konsere katıldı

Dünyaca ünlü yıldızlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan, dünyanın her yerindeki sağlık çalışanlarını kutlamak için düzenlenen programda sahne aldı.

Global Citizen ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle ABD'li şarkıcı Lady Gaga öncülüğünde düzenlenen "One World: Together At Home" (Tek dünya: Hep birlikte evde) programı, sekiz saat süren aralıksız konserde yıldızları ağırladı.

Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones, Celine Dion, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Matthew McConaughey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlünün katılımıyla gerçekleşen yayında, Türkiye'den İngiltere'ye, İspanya'dan Çin'e, ABD'den İtalya'ya, farklı ülkelerden sağlık çalışanlarını alkışlama görüntüleriyle, balkon ve pencerelerden verilen canlı konserlerden örnekler de sunuldu.

"Doktorları, hemşireleri ve sağlık çalışanlarını desteklememiz gerekiyor"

İnsanlar arasındaki birlik ve dayanışmanın önemine işaret eden ve insan hayatını korumak için en ön cephede mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi ve hak ettikleri desteği vermeyi amaçlayan programa katılan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Rita Ora, "Lonely Together" şarkısını yorumladı.

Rita Ora, "Burada hepinizle birlikte olduğum için çok mutluyum. Umuyorum herkes bulunduğu yerde güvendedir ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen hastalığı önleme yöntemlerini uyguluyordur." ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey de hastalıkla mücadelede en önemli araçlardan birinin test yaptırmak olduğunun altını çizerek, "Kovid-19 testini dünyanın her yerinde, herkesin yaptırabileceğinden emin olmalıyız ve olabildiğince kısa sürede bu testi yaptırabilmeliyiz." dedi.

Programın bir saatlik bölümünün sunuculuğunu da üstlenen McConaughey, yeni tip koronavirüsün bir sağlık krizi olduğunu sözlerine ekleyerek, "Hala umudumuz var. Doktorları, hemşireleri ve sağlık çalışanlarını desteklememiz gerekiyor." diye konuştu.

"Toplumun sağlığı, sizin ellerinizde"

Ünlü oyuncular Matt Damon, Laurence Fishburn, Kate Winslet ve Marion Cotillard ise birlikte yaptıkları uyarıda, sağlık uzmanları ve bilim adamlarının görüşlerini paylaştıklarını ve herkesin evde kalması gerektiğini belirterek, sırasıyla şunları aktardı:

"Pandeminin anlamı, virüs her yerde demektir. Fakat aynı anda her yerde olamaz. Hepimiz tedaviyi istiyoruz. Ancak toplumun sağlığı, sizin 'ellerinizde'. Kurtulmak için bizlere ihtiyaç var. Yaşamınız buna bağlıymışçasına ellerinizi yıkayın. Sosyal mesafeye uyun. Bu, birbirinizden 6 adım uzak olmanız demek. Bu bir seçim fakat öyle bir seçim ki hepimizin uyması gerekiyor."

"Lady Madonna" şarkısını seslendiren İngiliz söz yazarı, gitarist, besteci ve yapımcı Paul McCartney de şunları söyledi:

"Tüm dünyada, gerçek kahramanlarımız olan sağlık çalışanlarını kutlamak için akşam bu programın bir parçası olduğum için onur duyuyorum. Bir pandemi olan Kovid-19, global bir krizdir. Global olarak bununla savaşmak için hepimiz birlikte olmalıyız. Liderlerimize şunu söyleyelim, sağlık sistemini tüm dünyada güçlendirmek gerekiyor. Böylece bu krizler bir daha meydana gelmez. Annem Mary, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında hemşire ve ebe olarak görev yaptı. Bu nedenle bizi sağlıklı tutmaya çalışan doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanlarıyla çok fazla vakit geçirdim. Sizleri seviyoruz ve teşekkür ediyoruz."

Alman oyuncu, manken ve şarkıcı Heidi Klum ise "Bizim hayatlarımızı kurtarmak için kendi yaşamlarını riske atan doktorları ve hemşireleri kutlamak için buradayız. Bu krizin gerçek kahramanlarına teşekkür etmek istiyorum. Sağlık çalışanlarının da aileleri var. Kendi çocuklarını ve bizleri sağlıklı tutmak için, sevdiklerinden ayrı kalıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Celine Dion, Lady Gaga, John Legend, Andrea Bocelli ve Lang Lang düet yaptı

Programa katılan Elton John "I'm Still Standing", The Rolling Stones "You Can't Always Get What You Want", Jennifer Lopez "People", Stevie Wonder "Lean on Me" şarkılarını söylerken, programın son dakikalarında Celine Dion, Lady Gaga, John Legend, Andrea Bocelli ve Lang Lang düet yaptı.

David ve Victoria Beckham, Alicia Keys, Lewis Hamilton, Jessie J., Annie Lennox, Ellie Goulding ve Samuel L. Jackson'ın da katıldığı program, tüm dünyada birçok televizyon kanalının yanı sıra Youtube üzerinden yayımlandı. Youtube'daki 8 saatlik canlı yayını 500-750 bin kişi aynı anda izlerken, yayından sonraki ilk 12 saatte 17 milyon 500 bin kişi, konser kaydını seyretti.

Etkinlikte 127,9 milyon dolar bağış toplandığı ve bağışın Kovid-19 hastalığıyla mücadele için kullanılacağı açıklandı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haberler
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı Haberler
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı
Tosuncuk ve Ceren'in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti Haberler
Tosuncuk ve Ceren'in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti
Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek
Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?'
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi
Kayalıkların arasına düşen genç, 24 saat sonra kurtarıldı
Kayalıkların arasına düşen genç, 24 saat sonra kurtarıldı
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım...
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Hakkı Saruhan Oluç Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Kibariye Deniz Seki Fahriye Evcen
Spor Ergin Ataman Sergen Yalçın Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Antalya Futbolcu Ebru Şallı
Şu an buradasınız: Dünyaca ünlü isimler, sağlık çalışanları için 8 saatlik konsere katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 10:15:54. #1.14#
title