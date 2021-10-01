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Dünyaca ünlü isimler esenlik deneyimlerini paylaşacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Dünyaca ünlü isimler esenlik deneyimlerini paylaşacak

Çalışan esenliği platformu Wellbees tarafından düzenlenen LOOP Summit (LOOP Zirvesi) 7, 14, 21 ve 28 Ekim tarihlerinde 'esenlik deneyimi' temasıyla çevrim içi ortamda gerçekleşecek.

İSTANBUL (İHA) - Çalışan esenliği platformu Wellbees tarafından düzenlenen LOOP Summit (LOOP Zirvesi) 7, 14, 21 ve 28 Ekim tarihlerinde 'esenlik deneyimi' temasıyla çevrim içi ortamda gerçekleşecek.

Çalışan esenliği platformu Wellbees, LOOP Summit'in (LOOP Zirvesi) üçüncüsünü wellbeing experience (esenlik deneyimi) temasıyla düzenliyor. İlk yılında İstanbul'da düzenlenen zirve, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi nedeniyle çevrim içi ortamda gerçekleşecek. 7, 14, 21 ve 28 Ekim tarihlerinde Türkiye'den ve yurt dışından farklı uzmanlık alanlarına sahip profesyonelleri bir araya getirecek LOOP Summit'te atölye çalışması ve çeşitli oturumlar da yapılacak.

Melis Abacıoğlu: "Kurumsal esenlik çalışan deneyiminin en büyük yapı taşı"

Kurumsal esenliğin haftada bir online gerçekleştirilen yoga dersleri, atıştırmalık olarak dağıtılan vegan kurabiyeler ve ünlü bir doktor ile gerçekleşecek webinar'ların çok ötesinde olduğunu belirten Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, "Çalışan destek programlarının ya da yan hakların değerini inkar etmiyorum. Ancak kurumsal esenlik çalışanların kendilerini bütünsel anlamda iyi hissedebilmelerini ifade ediyor. Yani sürdürülebilir davranış değişimlerinin getirdiği ve şirketin sağladığı çalışma ortamı ile birleşerek sağlanan bir iyi oluş hali. Kurumsal esenlik, değişen iş hayatının merkezinde, çalışan deneyiminin en büyük yapı taşı. Ekim ayı boyunca her perşembe gerçekleşecek LOOP Summit 2021'de, kurumsal esenliği çalışan deneyiminin baştan sona her noktasında bulunan bir deneyim olarak yeniden tanımlayacağız" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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