Dünyaca ünlü fitness modeli İstanbul'da



Michelle Lewin Herkesi cumartesi günü İTÜ Maçka Kampüsü'ne bekliyorum



Sercan SAPANATAN - İbrahim YILDIZ - İSTANBUL DHA



The Show Turkey fitness yarışma programı için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü fitness modeli Michelle Lewin, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.



İnstagram'da 12 milyon takipçisi olan ünlü fitness modeli Michelle Lewin, ilk kez geldiği İstanbul'da cumartesi günü Fitness ve medya dünyasında yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan Murat Tavman'ın yapımcılığı, sunuculuğu ve jüri üyeliğini yapacağı yarışmada yer alacak.



Böyle bir organizasyonda yer alacağı için heyecanlı olduğunu belirten Michelle Lewin, İstanbul'a ilk kez geliyorum. Çok heyecanlıyım. 4 gün kalacağım İstanbul'da dolu dolu vakit geçirmek, tarihi ve kültürel yerleri de görmek istiyorum dedi.



Türkiye'de ilk kez böyle bir yarışma düzenleneceğini belirten ünlü fitness modeli, Bu yarışma Türkiye'de ilk olduğu gibi dünya üzerinde benzer yapılanlarından da farklı. İçinde güzel bir eğlence tonajı da var. İnsanlar bu yarışmaya katılarak sağlıklı yaşamın önemini aktaracaklar. Ayrıca diğer insanları da böyle bir vücuda sahip olmaları için teşvik edecekler diye konuştu.



Türkiye'de ilk kez düzenlenen 15 farklı ülkeden 50'den fazla sporcunun katılacağı The Show Turkey yarışması cumartesi günü İTÜ Maçka Kampüsü'nde saat 1000'da yapılacak. Toplamda 30 milyon civarı bir hayran kitlesine sahip fenomen jüri üyelerinin katılacağı bu renkli etkinliğin biletlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi.



Online bilet satışı murattavman.com veya yarışmanın instagram sayfası @theshowturkey 'den yapılmaya devam etmekte.