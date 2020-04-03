Dünyaca ünlü fast food markalarından koronavirüs seferberliği Dünyanın en büyük iki fast food markası Rusya'nın 58 bölgesinde, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına bedava öğle yemeği vereceğini duyurdu.

Dünyanın en büyük iki fast food markası Rusya'nın 58 bölgesinde, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına bedava öğle yemeği vereceğini duyurdu.

Fast food şirkerlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin 58 bölgesinde sağlık çalışanların 15 Nisan'a kadar bedava öğle yemeği verilecek. Ülkede koronavirüsün yayılmasını engellemek için de yemeklerin sadece restoranlardan verileceği açıklandı.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e, virüs nedeniyle hastalananların sayısı ise 4 bin 149'a yükseldi.

Kaynak: DHA