Dünyaca ünlü 'Evrim' kitabı Türkçe'de
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Dünyaca ünlü 'Evrim' kitabı Türkçe'de - Haber
İstanbul Kültür Üniversitesi, Kültür Sanat

Dünyaca ünlü 'Evrim' kitabı Türkçe'de

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi'nin dünyaca ünlü dizisi 'Very Short Introductions'tan çıkan 'Evrim' kitabını Türkçe'ye kazandırdı.

07.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:29
Dünyaca ünlü 'Evrim' kitabı Türkçe'de

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi'nin dünyaca ünlü dizisi 'Very Short Introductions'tan çıkan 'Evrim' kitabını Türkçe'ye kazandırdı.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi'nin dünyaca ünlü 'Very Short Introductions' dizisinden çıkan 'Evrim' adlı kitabı Türkçe olarak okurlarla buluşturdu. Popülasyon genetiğinin yaşayan en önemli teorisyenlerinden Brian ve Deborah Charlesworth'un yazdığı kitap, Cenk Özdağ tarafından Türkçe'ye çevrildi. Evrimsel biyoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy ise kitabın Türkçe baskısına özel bir önsöz kaleme aldı.

Kitapta, Charles Darwin ve Alfred Russel Wallace'ın yaşamın kökenine ve çeşitliliğine dair 150 yılı aşkın bir süre önce yayınladıkları çalışmalarından, bugünün moleküler düzeyde evrim çalışmalarına uzanan bilgi birikimine yer veriliyor. Evrim'de, türlerin oluşumu ve ayrışması, adaptasyon, mutasyon, doğal seçilim, uyum gücü gibi evrimsel biyolojinin temel kavramlarının büyük resim için ne anlama geldiği, keskin ve düşündürücü bir bakış açısıyla ele alınıyor. Ayrıca antibiyotik ve antiviral ilaçlara direnç gibi günümüz tıbbının karşı karşıya olduğu kimi meseleler de evrimsel biyolojinin perspektifinden anlaşılır bir biçimde açıklanıyor. Bunların yanı sıra evrimin "Canlılar neden yaşlanır?" gibi modern biyolojinin en zor görünen problemlerini nasıl aydınlattığı da yine kitapta ele alınan konunlar arasında yer alınıyor.

Brian ve Deborah Charlesworth, evrimin önemine şu sözlerle dikkat çekiyorlar:

"Evrime dair bir kavrayışa ulaşmak, bize doğada, gerçekte nerede durduğumuzu öğretebilir. Evrimin bu gayrişahsi kuvvetleri, türümüze o bize has olan düşünme becerisini bahşetmiştir. Biz de bu sayede 'doğadaki savaşı' ıslah etmek için öngörü yeteneğimize başvurabiliriz. Evrimin ürettiklerine hayranlık duymalıyız. Bunları açgözlülük ve aptallıkla yok etmemeye çalışmalı, gelecek kuşaklar için korumalıyız. Bunu yapmayı başaramazsak türümüz diğer pek çok harikulade canlıyla birlikte yeryüzünden silinebilir."

Evrimsel biyoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy ise kitabın Türkçe baskısına yazdığı önsözde şu ifadeleri kullandı:

"Brian ve Deborah Charlesworth'un kaleme aldığı bu kitap, devasa evrimsel biyoloji bilgisini olağanüstü bir yetkinlikle kullanarak okuru molekülden morfolojiye, fosillerden gözün ve yaşlanmanın evrimi gibi zorlu evrimsel problemlere dek uzanan, çarpıcı örneklerle yolu döşenen bir serüvene sürüklüyor."

 


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
'Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem' Haber
"Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem"
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım Haber
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi Haber
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak Haber
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı
3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi
Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Fenerbahçe kulüp doktorundan müjde: Pozitif vakalar negatife döndü
Fenerbahçe kulüp doktorundan müjde: Pozitif vakalar negatife döndü
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt...
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Dilan Çıtak Simge Sağın Haluk Levent Levent Dörter
Spor Rüştü Reçber Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Polis Nisan Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: Dünyaca ünlü 'Evrim' kitabı Türkçe'de - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 12:07:30. #1.15#
title