Dünyaca ünlü Doktor Balıkları sele teslim oldu, o anlar kamerada
Dünyaca ünlü Doktor Balıkları sele teslim oldu, o anlar kamerada Sivas'ın Dünyaca ünlü şifalı balıkları sele teslim oldu Sivas'ın Dünyaca ünlü şifalı balıkları sele teslim oldu, o anlar kameraya yansıdı.
Dünyaca ünlü Doktor Balıkları sele teslim oldu, o anlar kamerada
Sivas'ın Dünyaca ünlü şifalı balıkları sele teslim oldu
SİVAS - Sivas'ın Dünyaca ünlü şifalı balıkları sele teslim oldu, o anlar kameraya yansıdı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. İlçede bulunan dünyaca ünlü balıklı kaplıcada selden nasibini aldı. Balıkların yer aldığı ve Dünyanın birçok farklı bölgesinden Kangal'a gelerek şifa arayanların girdiği akarsu, sel sularının etkisi ile tanınmaz hale geldi. Şifalı balıklarda sel sularına kapıldı. Binlerce balığın telef olduğu bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden