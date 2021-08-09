Dünyaca ünlü Doktor Balıkları sele teslim oldu, o anlar kamerada

Dünyaca ünlü Doktor Balıkları sele teslim oldu, o anlar kamerada Sivas'ın Dünyaca ünlü şifalı balıkları sele teslim oldu Sivas'ın Dünyaca ünlü şifalı balıkları sele teslim oldu, o anlar kameraya yansıdı.