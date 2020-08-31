Dünyaca ünlü DJ Ben Böhmer, Kapadokya'da balonda DJ performansı sergiledi
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Dünyaca ünlü DJ Ben Böhmer, Kapadokya'da balonda DJ performansı sergiledi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bu sabah dünyaca ünlü DJ Ben Böhmer, sıcak hava balonuna binerek gökyüzünde DJ performansı sergiledi.

Dünyaca ünlü DJ Ben Böhmer, Kapadokya'da balonda DJ performansı sergiledi
31.08.2020 07:51 | Son Güncelleme: 31.08.2020 07:55

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bu sabah dünyaca ünlü DJ Ben Böhmer, sıcak hava balonuna binerek gökyüzünde DJ performansı sergiledi.

Dünyaca ünlü DJ Ben Böhmer, Kapadokya semalarında yaklaşık 1 saat boyunca DJ performansı sergiledi. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan balon kalkış alanında sıcak hava balonunun hazırlanmasının ardından DJ Ben Böhmer balona binerek hazırlıklarını tamamladı. Kısa bir süre sonra havalanan sıcak hava balonunda DJ performansını sergileyen DJ Ben Böhmer sosyal medya hesaplarından da yayınladığı performansı yaklaşık 1 saat sürdü. Kapadokya'yı kuşbakışı izleyerek DJ performansı sergileyen Böhmer'in gökyüzünde ki o anlarını ise yüzbinlerce kişi takip etti.

Kapadokya'da sıcak hava balonunda DJ performansının sergileneceğini duyan DJ Ben Böhmer'in hayranları ise balon kalkış alanında bol bol fotoğraf çekmesi dikkatlerden kaçmadı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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