Dünyaca Ünlü Dev Bankadan Erkek Çalışanlara Ücretsiz Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı
Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Londra'daki şubelerinde çalışan erkeklere, "Ücretsiz cinsiyet değiştirme ameliyatı" imkanı tanıdı. Yetkililer şirket içindeki "Yaşlı erkekler kulübü" atmosferini kırmak için bu kararın alındığını duyurdu.
Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Londra şubesindeki çalışanların sağlık sigortalarına ücretsiz cinsiyet değiştirme ameliyatını ve hormon tedavisini dahil etti. Daily Mail'in haberine göre, şirket yetkilileri, çalışanların çoğunun erkek olduğunu ve "Yaşlı erkekler kulübü" olarak tanımladıkları atmosferi ortadan kaldırmak için böyle bir karar aldıklarını vurgulandı.
KADINLARIN TÜP BEBEK MASRAFLARI DA KARŞILANACAK
ABD merkezli bankanın ayrıca, kadınların da tüp bebek masraflarını karşılayacağı belirtildi. Başkan Yardımcısı Richard Gnodde, "Bu sayede kadınların şirkette kalmasını ve kadın istihdamını kuvvetlendirmeyi sağlayacağız. Eğer kurumumuz bünyesindeki görevliler başka ülkede çalışıyorsa onların anne sütlerinin kargo sürecini biz üstleneceğiz" dedi.
6 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR
İngiltere'de çalışanlarına böyle bir olanak sağlayan ilk şirket olan Goldman Sachs'ın 6 binden fazla çalışanı olduğu ve çoğunu erkeklerin oluşturduğu biliniyor.