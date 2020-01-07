Dünyaca ünlü buz sirki Metropol İstanbul'a geliyor!

07.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:37

Evgeny Moskalev liderliğindeki "Moscow Ice Circus" Buz Sirki, 18 Ocak'tan itibaren muhteşem gösterileriyle Metropol İstanbul'da ziyaretçileri bekliyor.

Spor dünyasının profesyonellerinden, genç ve yetenekli sanatçılara uzanan ekibiyle, bünyesindeki ünlü modern koreograflar ve özel kostüm tasarımlarıyla dünyanın en sevilen gösterilerinden biri olmayı başaran "Moscow Ice Circus" Buz Sirki 18 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Metropol İstanbul'da göz alıcı gösterileriyle ziyaretçilere adeta şölen havası yaşatacak.

İlk yurtdışı gezisine Meksika turuyla başlayan grup, daha sonra birçok Avrupa ve Asya ülkesinde gösteriler yaparak geniş bir izleyici kitlesi edindi.

Herkes için erişilebilir ve anlaşılabilir bir sanat: Sirkler

Sirk arenasında doğup büyüyen her geleneksel sanatçı gibi sirk tarihini çok iyi bilen Evgeny Moskalev, modern dünyada gelenekleri ve yenilikleri harmanlayan yaklaşımıyla başarıyı garanti ediyor. Temel amacın izleyiciye neşe vermek olduğu sirkler, herkes için erişilebilir ve anlaşılabilir bir sanat olarak bugün popülerliğini koruyor.

Artistik patinaj ve bale figürleriyle birlikte düzenlenecek bu muhteşem buz şovu Metropol İstanbul'da her gün 15:00 ve 18:00 saatlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek. Gösterilerin yanı sıra, alana kurulacak özel sentetik buz pistinde sirk ekibiyle beraber çocuklar için 20şer dakikalık seanslarla buz pateni workshopları da düzenlenecek.

Kaynak: Bültenler