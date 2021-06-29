Dünyaca Ünlü Araştırmacılar "Kriptografi Mühendisliğinin Geleceği"ni değerlendirdi

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, "Kriptografi Mühendisliğinin Geleceği" isimli özel bir çalıştay gerçekleştirdi.

Çevrimiçi düzenlenen çalıştay alışılagelen çevrimiçi etkinliklere farklı bir soluk getirerek, 4 farklı ülkeden alanında uzman 6 araştırmacıya uygun 4 farklı saat dilimi baz alınarak düzenlendi.

Sabancı Üniversitesi'nin kriptografi mühendisliğinin yakın gelecekteki artan rolünü gözeterek düzenlediği "Kriptografi Mühendisliğinin Geleceği" çalıştayında, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Belçika ve Almanya'dan araştırmacılar, sadece bu alandaki en güncel çalışmaları değil aynı zamanda geçmiş deneyimlerini ve gelecek vizyonlarını da paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, "Sabancı Üniversitesi olarak böylesine yüksek seviyedeki konuşmacıların bir arada olduğu bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük onur ve gurur duyuyoruz. Ben de bu alana az da olsa dahil olduğumu söylemeliyim. Beni bu alanla 25 yıl önce tanıştıran ve bugünkü etkinliğin konuşmacılarından Profesör Christof Paar'a özellikle teşekkür etmek isterim. Bu şekilde kriptografinin farkına vardım. Öğrencilerim ile birlikte bu alanda çalışmalar gerçekleştirdim" dedi.

Moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Dekanı Erkay Savaş ve MDBF Öğretim Üyesi Erdinç Öztürk tarafından gerçekleşen çalıştayda KU Leuven Elektrik Mühendisliği Bölümü COSIC Araştırma Grubu'nda gömülü sistemler ekibine liderlik eden Ingrid Verbauwhede, Lübeck Üniversitesi'nde IT Güvenliği Öğretim Üyesi Thomas Eisenbarth, WPI'da Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Patrick Schaumont, Gilles Barthe ile birlikte Almanya, Bochum'daki Max Planck Bilişim Güvenliği ve Gizliliği Enstitüsü'nün kurucu direktörü olan ve aynı zamanda University of Massachusetts Amherst'te araştırmacı olan Christof Paar, Meksika Kriptografi Araştırma Merkezi Bilgisayar Bilimleri'nde görev yapan Francisco Rodriguez Henriquez ve North Carolina State University Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Aydın Aysu bilimsel araştırmalarının güncel sonuçlarını ve gelecek vizyonlarını katılımcılarla paylaştı.

Çalıştayın ilk bölümünde Ingrid Verbauwhede, "EM (Elektromanyetik) saldırılarla ilgili güncel sonuçlar: Pasif gözlem ve aktif saldırı" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Verbauwhede sunumunda özellikle son dönemde elektromanyetik saldırı ve tehditlerin değiştiğinin altını çizdi.

Thomas Eisenbarth, güvenli sistemlerin yapı taşı olarak izole edilmiş uygulama çalıştırma ortamları konusunda değerlendirmelerde bulunurken, Patrick Schaumont, fiziksel gerçeklemeden kaynaklı saldırılara karşı paralel senkronize programlama yoluyla yazılımı güçlendirme konusunda bilgi verdi.

Christof Paar, "Büyük Ölçekli Siber Saldırganlar Çağında Siber Güvenlik" başlıklı sunumu ile izleyicilerle buluştu. Francisco Rodriguez Henriquez, "Kuantum bilgisayarlar öncesi Eliptik Eğri Kriptografisi'ni (ECC) ne kadar süreyle güvenle kullanabiliriz?" konusu hakkında yorumlarda bulundu. Henriquez çalışmasında Eliptik Eğri Kriptografisi'nin tarihsel sürecini anlattı.

Çalıştayın son kısmında Aydın Aysu, "Fiziksel yan kanal analizinin geleceği: Gelecek on yıl" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Aysu, kriptografinin gelecekteki trendleri üzerinden özellikle Fiziksel yan kanal analizinin on yıllık geleceğini değerlendirdi.

Kaynak: Bültenler