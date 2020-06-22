Dünyaca ünlü aktör Matt Dillon'dan Demet Öger'e övgü! Cumhurbaşkanlığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlediği Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde önceki gün ABD'li oyuncu, yönetmen ve aktivist Matt Dillon, festivalin Instagram hesabı üzerinden sinema yazarı Alin Taşçıyan'ın sorularını yanıtladı.

Dillon, canlı yayında yakın arkadaşı Demet Öger için övgüler yağdırdı. Prodüktör Demet Öger'in, Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilere kişisel olarak maddi yardımlarda bulunması, Suriyeli öğrencilere burs vermesi, savaş nedeniyle engelli olan bazı mültecilere prefabrik evler yaptırması& ; nedeniyle ünlü sanatçı, Demet Öger'i tebrik etti.& ;



