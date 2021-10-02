Dünyaca tanınan Süryani rahibe, 36 yıl sonra köyüne döndü

Midyat ilçesine bağlı İzbırak köyünde yaşayan Doğan ailesi, 1985 yılında bölgede başlayan Avrupa ülkelerine göç kervanına katıldı. İsa ve Nisane Doğan çifti, 6'sı kız, 4'ü erkek, 10 çocuklarıyla köydeki evlerinin kapısına kilit vurarak Almanya'ya gitti. Burada yaşamaya başlayan Doğan ailesinin 14 yaşındaki kızları Hatune Doğan, içinde anavatan özlemiyle büyüdü. Zamanla Türkçe ve Süryanicenin yanı sıra 12 dil daha öğrenen ve rahibe olan, yaptığı insani yardım faaliyetleriyle bugüne kadar 40'tan fazla ülke gezen, yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara yardım eli uzatan Hatune Doğan, Süryanice ve Almanca dillerinde de 22 kitap yazdı. Doğan, insani yardım faaliyetleri ve yazdığı kitaplar nedeniyle BM dahil birçok kurumdan ödül aldı. Babasının 78 yaşında vefat etmeden önce 'keşke boşalan köylerinin tekrar eskisi gibi dolu olduğunu görseydim' demesi üzerine Doğan, köye dönüş kararı aldı. Rahibe Doğan, köydeki eski evlerini onarıp restorasyonunu tamamlarken, bir de yeni ev inşa etti. Doğan, ayrıca bir ilki de gerçekleştirerek Avrupa'dan aileleriyle birlikte köye gelecek çocuklar ve gençler için bir yüzme havuzu yaptırdı. Havuza su doldurmak için de bir sondaj kuyusu açtırdı. Doğan'ın köye geri dönüş yaptığını ve evini onardığını gören 13 Süryani aile daha köyde yeni evler inşa etti. Doğan, şimdi civar köylerdeki Süryani kızlarına çeşitli kurslar açmayı ve mesleki yeteneklerini geliştirmeleri için de hazırlıklara başladığını söyledi.

Kendisi için hiç boş zaman bırakmadığını, ya kilisede ibadet yaptığını ya kitap okuduğunu ya da tarlada, bahçede işlerle uğraştığını belirten Doğan, "Köye ilk dönen benim. Bu eski evlerimiz. Ben bu odada doğdum. Bu eski evler, şimdi tarihini biliyoruz. Yeni yaptım mutfak ve lavaboyu. Burada da su çıkarttım, yer altı suyu. Havuz yaptım. Niye bu havuzu yaptım? Bizim gençlerimiz, deniz yanına gidiyorlar, tatil yapıyorlar. Buraya dönmeleri için burayı sevmeleri için bu havuzu yaptım köyde. Yani biliyorum, babamın torunu bir tane gelmişti buraya. 'Hala, eğer öyle olursa bu vatan bizimdir döneceğiz' dedi. Biz vatanımızı seviyoruz. İnşallah gelecek zamanda bu gençler gelecekler, burada başlayacaklar, burada tekrar eski hayat geri gelecek. Bizim gençlerimiz buraya dönmek istiyorlar. İşte burası bizim vatanımızdır. Dedelerimiz, halkımız burada vefat ettiler, kanlarını buraya döktüler. Bu iş, bu tarlalar hep onların elleri ile yapıldı. Bize hazırladılar. Biz dönmek istiyoruz. Burası vatanımızdır" dedi.