Dünyaca Bilinen E-ticaret Sitesi Türkiye Pazarına Giriyor

E-ticaret sitesi Gear Best, Haziran ayında Xiaomi'nin Redmi S2 modelinin tanıtımına ev sahipliği yaparak Türkiye pazarına girecek.

Gamesweek 2018'in en önemli sergicilerinden biri olan GearBest, yıldız ürünlerini tanıtmak ve yeni akıllı telefonunun lansmanını yapmak üzere Xiaomi ile ortak sergi düzenliyor. Yapılan açıklamaya göre; Xiaomi Redmi S2 tanıtımını duyurmak amacıyla GearBest'in, Xiaomi akıllı telefonlar ve ekosistem ürünler sergisini, 6-10 Haziran tarihleri arasında Gamesweek İstanbul'da gerçekleştireceği ve 6 Haziran tarihinde basın toplantısını düzenleneceği bildirildi.

Yüksek seviyede global trafik ve ayrıcalıklı politikaları bir araya getiren GearBest, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde platformunu tüm bireysel satıcılara ve markalara açmayı planlıyor. Yerli kargo İstanbul deposuyla yapılan ortaklık sonucunda deponun robot tahsisiyle Mayıs ayında resmi olarak faaliyet göstermesi planlanıyor. Doğrudan gönderimin yüzde 50'sini depodan yapmayı planlayan e-ticaret platformu, Türkiye'de bir ofis açarak yerli müşterilerine en iyi hizmeti verebileceği yerel personeli işe alıyor. Bu doğrultuda söz konusu e- ticaret sitesinin, yerli markaları ve ürünleri, global pazarda boy gösterecek şekilde desteklediği ve Türkiye'deki ticaretin uluslararası olmasını aktifleştirdiği ve teşvik ettiği söylendi.

Redmi S2 Piksel gruplama teknolojisine sahip 16MP ön kamerasıyla ve AI Beautify özelliğiyle Redmi S2'nin, 12MP + 5MP AI çift kameraya sahip olduğu ve öz çekimler için en iyi Redmi telefonu olduğu belirtildi. - İSTANBUL