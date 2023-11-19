Zonguldak'ta Şiddetli Fırtına: Kuru Yük Gemisi Kayıp

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde şiddetli fırtına nedeniyle liman açığında bekleyen 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinden haber alınamıyor. Türk bandrallı olduğu öğrenilen geminin Rusya'dan geldiği ve 12 mürettebatı olduğu öğrenildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi ile irtibat kurulamazken, 12 kişinin durumu hakkında bir bilgiye ulaşılamadı.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Zonguldak'ta fırtına ve sağanak etkili olurken, valilikten yapılan açıklamada 20 Kasım'da olumsuz hava sebebiyle okulların tatil edildiği duyuruldu. Ereğli ilçesinde 5 metreyi aşan dalgalar ilçe sahiline vurdu. Sahildeki yürüyüş yoluna kadar deniz taşarken, kafelerin bahçelerine dalgalar geldi. Masa ve sandalyeler ile iş yerlerinde hasar oluştu.

DERE TAŞTI

Öte yandan yağışlar nedeniyle Karga Mahallesi'ndeki Güldere Deresi taştı. İlçenin çeşitli yerlerinde taşan sular su baskınına neden oldu. Polis ekipleri, su altında kalan yollarda sürücülerin geçişine izin vermezken güvenlik önlemi aldı.