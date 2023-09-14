Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, "Kdz. Ereğli ilçemizde TTK'ya ait Armutçuk maden ocağında maalesef bir göçük meydana gelmiştir. Arama kurtarma çalışmaları an itibariyle devam etmektedir. Şu ana kadar 1 işçimizin hayatını kaybettiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır" dedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Armutçuk maden ocağında bugün saat 13.45 sıralarında göçük meydana geldi. CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul göçükte 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ertuğrul, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kdz. Ereğli ilçemizde TTK'ya ait Armutçuk maden ocağında maalesef bir göçük meydana gelmiştir. Arama kurtarma çalışmaları an itibariyle devam etmektedir. Şu ana kadar 1 işçimizin hayatını kaybettiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Göçük altında kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz. Hayatını kaybeden işçimize allahtan rahmet, ailesine ve tüm maden camiasına baş sağlığı diliyoruz."