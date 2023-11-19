Zonguldak'ta Kuru Yük Gemisi Karaya Oturdu
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada sürüklenen bir kuru yük gemisi karaya oturdu. Gemide hasar meydana gelirken 13 mürettebat kurtarıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuru yük gemisi sürüklenerek karaya oturdu. Gemide hasar meydana gelirken 13 mürettebat kurtarıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada bir kuru yük gemisi yardım çağrısında bulundu. Gemi ardından sürüklenerek kıyıya geldi ve karaya oturdu. Gemide hasar oluşurken, 13 mürettebat ekiplerce kurtarıldı.
Öte yandan tam fırtına uyarıları devam ederken ekipler teyakkuza geçerek ihbarları değerlendiriyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya