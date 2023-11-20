Zonguldak'ta Kuru Yük Gemisi Battı: Mürettebat Listesi Açıklandı

Zonguldak'ta yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından mendireğe çarparak batan Kafkametler adli kuru yük gemisinin 12 kişilik mürettebat listesi ortaya çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer ekipler arama kurtarma çalışmalarına başlayacak.

Zonguldak'ta dün yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından mendireğe çarparak batan Kafkametler adli kuru yük gemisinin 12 kişilik mürettebat listesi ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından saatteki hızı 100 kilometreyi aşan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından Kdz. Ereğli ilçesinde hayat adeta felç oldu. İlçe açıklarında İzmir'e kuru yük taşıyan Kafkametler isimli yük gemisi, 12 mürettebatıyla önce liman içine sürüklendi. Gemiyle mendireğe çarptıktan sonra iletişim kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada geminin çarpmanın ardından battığını ve 12 mürettebatla iletişim kurulamadığını ifade etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, itfaiye ve dalgıçların da yer aldığı çok sayıda ekip hava şartlarının elverişli hale gelmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir helikopter bölgede uçuş gerçekleştirirken deniz şartlarının elverişli olması durumunda dalgıçların da battığı söylenilen geminin çevresinde dalış yapacağı öğrenildi.

Öte yandan geminin iletişim kurulamayan 12 mürettebatının da isim listesi açıklandı. Gemide Kaptan Cemal Turan, 2'nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta'nın olduğu öğrenildi.

Karaya oturarak ortadan ikiye bölünen Pallada isimli kuru yük gemisi dron ile havadan görüntülendi. - ZONGULDAK