Zonguldak'ta kurtarılan gemi mürettebatından bir kişi ölü bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürüklenerek karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin kurtarılan mürettebatından bir kişi, kalp krizi sonucu ölü bulundu. Ukrayna vatandaşı olan mürettebatın cesedi, otopsi işlemlerinin ardından ülkesine gönderilecek.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da sürüklenerek karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin kurtarılan 13 mürettebatından bir kişi, istirahat ettiği odada ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü belirlenen Ukrayna vatandaşının, otopsi işlemlerinin ardından ülkesi Ukrayna'ya gönderileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da fırtına sebebiyle Pallada isimli kuru yük gemisi ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. Gemideki 13 mürettebat ekiplerce kurtarıldı. Mürettebat güvenli bölgeye alındıktan sonra sağlık muayenelerinin ardından Öğretmenevi'ne yerleştirildi. 13 mürettebattan Ukrayna vatandaşı Khalimonchuk Ihor, kahvaltı sonrası odasına giderek istirahate çekildi. Arkadaşlarının haber alamaması üzerine odasına girdikleri Ihor'un hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İhor'un kalp krizi geçirdiğini ve öldüğünü belirledi. Otopsi işlemi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ihor'un otopsinin ardından tabutunun mühürlenerek konsolosluk aracılığıyla ülkesi olan Ukrayna'ya gönderileceği öğrenildi. - ZONGULDAK