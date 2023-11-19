Zonguldak'ta gemi karaya oturdu, 13 mürettebat tahliye edildi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuru yük gemisi sürüklenerek karaya oturdu. Gemide hasar meydana gelirken 13 mürettebat ekiplerce kurtarıldı.
Zonguldak'ta gemi karaya oturdu, 13 mürettebat tahliye edildi
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kuru yük gemisi sürüklenerek karaya oturdu. Gemide hasar meydana gelirken 13 mürettebat ekiplerce kurtarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kuru yük gemisi yardım çağrısında bulundu.
Gemi kuvvetli fırtınayla birlikte sürüklenerek kıyıya geldi. Burada karaya oturan gemide hasar meydana geldi. Gemideki 13 mürettebat ekiplerce kurtarıldı.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu İHA Muhabirine yaptığı açıklamada geminin karaya oturduğunu ifade etti.
Öte yandan tam fırtına şeklinde uyarılar devam ederken ekipler teyakkuza geçerek ihbarları değerlendiriyor.