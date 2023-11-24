Zonguldak'ta Batan Yük Gemisi Mürettebatı Hala Ulaşılamadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Türk Bayraklı yük gemisi Kafkametler'in 7 mürettebatına halen ulaşılamadı. Ekipler havadan, karadan ve denizden aralıksız kayıp 7 mürettebata ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Türk Bayraklı yük gemisi Kafkametler'in 7 mürettebatına halen ulaşılamadı. Ekipler havadan, karadan ve denizden aralıksız kayıp 7 mürettebata ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü yaşanan kuvvetli fırtınada mendireğe çarparak batan Türk Bayraklı yük gemisi Kafkametler'in 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 7 mürettebata ulaşmak için ekipler gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Havadan helikopter, karadan ve denizden AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, yeraltı görüntüleme cihazı ile 42 dalgıç; diğer 7 mürettebata ulaşmak için batık gemi ve çevresinde arama kuratrma faaliyetlerine devam ediyor. - ZONGULDAK