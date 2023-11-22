Zonguldak'ta Batan Türk Gemisindeki 11 Kayıp Mürettebat Aranıyor
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Zonguldak'ta fırtına nedeniyle batan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebatı bulmak için yapılan arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.
1)KAYIP DENİZCİLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE
ZONGULDAK'ta batan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebatı arama çalışmaları, 4'üncü gününe girdi; henüz bir sonuç alınamadı.
Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan 'Kafkametler' adlı Türk gemisi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kayıp 11 mürettebatı bulmak için çalışmalar, sabaha kadar devam etti. Denizden ve havadan yapılan çalışmalardan, henüz bir sonuç alınamadı. Bölgede çalışmalar 4'üncü gününde de sürerken, en son 20 Kasım'da gemide aşçı olarak çalışan Metin Usta'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya