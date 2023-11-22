Zonguldak'ta batan kuru yük gemisindeki kayıp denizcilerin arama çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta batan kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizciyi arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma SAK, Kıyı Emniyet, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen aramalara birçok araç ve personel katılıyor.

Bakan Yerlikaya: 11 denizcimizi arama çalışmaları devam ediyor

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak'ta batan kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizciyi arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma SAK, Kıyı Emniyet, AFAD, jandarma ve polis ekiplerimizin katılımıyla Zonguldak Karadeniz Ereğli'de batan Kafkametler adlı kuru yük gemisindeki kayıp olan 11 denizcimizin arama çalışmaları devam ediyor. Aramalara; 2 uçak, 1 helikopter, 6 bot, 5 drone, 177 arama kurtarma personeli ve 42 dalgıcımız katılıyor. Gece gündüz arama faaliyetlerine katılan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.