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Zonguldak'ta batan geminin mürettebatından Cüneyt Aygen toprağa verildi

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Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından Cüneyt Aygen'in cenazesi, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde defnedildi.

Zonguldak açıklarında kuru yük gemisinin batmasının ardından cansız bedenine ulaşılan Cüneyt Aygen'in cenazesi, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde toprağa verildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemisi mürettebatından Aygen'in cenazesi Çınarcık ilçesine getirildi.

Çınarcık Merkez Camisi'ne getirilen evli 2 çocuk babası Aygen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çınarcık İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Dünya

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