Zonguldak'ta batan geminin mürettebatından bir kişinin cenazesi İstanbul'da defnedildi
Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından 72 yaşındaki İsmail Kaptan'ın cenazesi İstanbul'da defnedildi. Cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. Olayın ardından 5 kişinin cesedine ulaşılırken, 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Zonguldak açıklarında kuru yük gemisinin batmasının ardından cesedine ulaşılan 72 yaşındaki İsmail Kaptan'ın cenazesi İstanbul'da defnedildi.
İsmail Kaptan için Silivri Çanta Hacı Hüsnü Albayrak Camisi'nde ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreni düzenlendi.
Kaptan'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eski Çanta Mezarlığı'na defnedildi.
Olay
Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da, yüksek hızda esen rüzgar ve fırtına nedeniyle mendireğe çarpmış, kayıp 12 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
Şu ana kadar mürettebattan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 7 kişiyi arama çalışması sürüyor.